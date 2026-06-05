Gemlik'te Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Gemlik'te Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu

Gemlik\'te Kayıp Yaşlı Adamın Cesedi Bulundu
05.06.2026 16:53
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75 yaşındaki Neşet Koçlu'nun cesedi derede bulundu, adli tıpa sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu.

İlçedeki ikametinden ayrılan 75 yaşındaki Neşet Koçlu'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgede polis ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalarda Karsak Deresi kenarında Koçlu'nun cesedine ulaşıldı.

Koçlu'nun cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, İnceleme, Adli Tıp, 3. Sayfa, Güncel, Gemlik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

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