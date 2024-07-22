Gemlik'te kıyıya vuran ceset kimliği belirsiz - Son Dakika
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Gemlik'te kıyıya vuran ceset kimliği belirsiz

Gemlik\'te kıyıya vuran ceset kimliği belirsiz

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kumsaz Plajı'nda denize giren vatandaşlar, kıyıya yakın yerde suyun üzerinde ceset gördü. Jandarma ekipleri olay yerine gelerek cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin kimliği belirlenemedi ve cenaze Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

22.07.2024 14:55
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde kıyıya vuran ceset, kimliği tespit edilmek üzere morga kaldırıldı.

Gençali Mahallesi Kumsaz Plajı'nda denize giren vatandaşlar, kıyıya yakın yerde suyun üzerinde ceset gördüğünü belirterek, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kıyıya vuran cesedi karaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin, 70-75 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve kıyıdaki kıyafetlerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.

İncelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri ve kimlik tespiti için Gemlik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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