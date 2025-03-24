Gemlik'te Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Merkezi

(BURSA) - Gemlik Belediyesi'nin Kurtul Mahallesi'nde inşa ettiği Patili Canlar Rehabilitasyon Merkezi projesi kapsamında yaklaşık 25 dönümlük bir arazide sokak hayvanları için geniş bir alan oluşturulması planlanıyor.

Gemlik Belediyesi tarafından Kurtul Mahallesi'nde inşa edilen Patili Canlar Rehabilitasyon Merkezi'nin altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Zemin düzeltme ve yol açma çalışmalarının yanı sıra 15 dönümlük ana alanın yanı sıra ormanla birleşen yaklaşık 25 dönümlük bir arazide de sokak hayvanları için geniş bir alan oluşturulması hedefleniyor.

Yeni merkezde, sokak hayvanlarının bakımı için ideal bir ortam yaratılmasının yanı sıra ziyaretçilerin de can dostlarla ve doğayla iç içe zaman geçirebileceği bir kafeterya bulunacak.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, projeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Patili Canlar Rehabilitasyon Merkezi, sadece sokak hayvanlarına bir yuva sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Gemlik'in doğasına ve halkına değer katacak önemli bir proje. Burada dostlarımızın refahını ve rahatlığını önemsiyoruz. Patili canlar, doğal yaşam olanağına sahip olacaklar. Hemşehrilerimiz, bu merkezde hayvanlarla vakit geçirerek doğayla iç içe olabilecekler. Projemiz, çevreye zarar vermeden sürdürülebilir bir yaşam alanı yaratma amacını taşıyor. Gemlik halkının gurur duyacağı bir merkez ortaya çıkarmak için kararlılıkla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu projeyle, sadece sokak hayvanlarının hayatını iyileştirmeyi değil, aynı zamanda ilçemizdeki sosyal sorumluluğu da artırmayı hedefliyoruz."