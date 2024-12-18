Gemlik'te Turizm Çalışmaları Hız Kazanıyor - Son Dakika
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Gemlik'te Turizm Çalışmaları Hız Kazanıyor

Gemlik'te 17 profesyonel turist rehberi, Tansu Erçevik öncülüğünde ve Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in katkılarıyla ilçenin turizm potansiyelini artırmak amacıyla incelemelerde bulundu. Deviren, Gemlik'i turizmde üst liglere çıkarmak için çalışmalara devam edeceğini belirtti.

18.12.2024 14:44
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(BURSA)- Rehber Tansu Erçevik öncülüğünde ve Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in katkılarıyla 17 profesyonel turist rehberi, ilçede incelemelerde bulundu. Deviren, "Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin turizmden hak ettiği payı alması için çalışacak ve ilçemizi turizmde üst liglere çıkartacağız" dedi.

Gemlikte 17 profesyonel turist rehberi, rehber Tansu Erçevik öncülüğünde ve Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in katkılarıyla incelemelerde bulundu. Gemlik'in köyleri, doğal ve tarihi bölgelerinde çalışmalar yapan rehberler, yeni rotalarına ilçeyi de ekleyeceklerini belirtirken, Gemlik'in eşsiz bir coğrafya ve binlerce yıllık tarihi değere sahip olduğunu da sözlerine eklediler.

"Desteğe hazırız"

Profesyonel turist rehberi Tansu Erçevik, yaptığı açıklamada, "Bugün 17 meslektaşım ile Gemlik ve köyleri eğitim gezimizi tamamladık. Desteklerinden ve katkılarından dolayı Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'e çok teşekkür ederim. Gemlik turizmini geliştirmek amacıyla yapılacak her projede destek olmaya hazırız" diye konuştu.

"Gemlik'i turizmde üst liglere çıkartacağız"

Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik'te inceleme gezilerini tamamlayan rehberlere teşekkür ederken, sunacakları katkıların çok önemli olduğunu vurguladı. Gemlik'in coğrafya ve tarihi değerler açısından Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Başkan Deviren, "Görev sürecimin ilk aylarında turizm çalıştayı yapmış ve alanında uzman isimlerimizin görüş ve önerilerini almıştık. Bugün ise turist rehberlerimiz, Gemlik'imizi inceleyerek bizlere yol haritası oluşturacak. Biz Gemlik Belediyesi olarak ilçemizin turizmden hak ettiği payı alması için çalışacak ve ilçemizi turizmde üst liglere çıkartacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gemlik'te Turizm Çalışmaları Hız Kazanıyor - Son Dakika

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