Gemlik'te Yeni Öğrenci Merkezi Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Gemlik'te Yeni Öğrenci Merkezi Hizmete Açıldı

Gemlik Belediyesi'nin desteğiyle Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'nde inşa edilen Öğrenci Merkezi, düzenlenen bir törenle açıldı. Açılışta, üniversitenin eğitimi ve geleceğin gençlerine yönelik mesajlar verildi.

18.10.2024 15:11  Güncelleme: 15:47
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(BURSA)- Gemlik Belediyesi'nin desteğiyle Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne inşa edilen Öğrenci Merkezi, düzenlenen tören ile hizmete açıldı.

Gemlik Belediyesi ve BORUSAN iş birliğiyle, Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne inşa edilen Öğrenci Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Orhangazi Kaymakamı ve Gemlik Kaymakam Vekili Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Deviren, BORUSAN Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve BORUSAN Kocabıyık Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Demircioğlu, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halit Aker, Üniversite'nin önceki Rektörü Ahmet Saim Kılavuz ve Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50 yıldır eğitime devam ettiğini, 15 fakülte içinde Hukuk Fakültesi'nin çok değerli olduğunu söyledi.

BORUSAN Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Demircioğlu da Hukuk Fakültesi'nin Asım Kocabıyık'ın girişimi ile 2007-2008 Dönemi'nde faaliyete geçtiğini hatırlatarak, "Asım Bey, hukuk eğitimini temel eğitimin unsuru olarak görmüştür. Yetiştirmemiz gereken gençlik, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir gençliktir. Öğretmeyi değil, öğrenmeyi öğreten bir eğitim sistemi olmalı. BORUSAN olarak bilim ve sanat konusunda ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise "Asım Kocabıyık hayatı ve felsefesi ile Gemlik'e çok şey kattı. Bütün işletmelerin bu duyarlılığa sahip olmasını diliyorum. Gençler seslerini hiçbir siyasiye duyuramadılar ama söz veriyorum, burada olduğumuz sürece sizler hep önceliğimiz olacaksınız. Bu tesisin yapımında çalışanlarımız, Geçmiş Dönem Belediye Başkanımız Mehmet Uğur Sertaslan, BORUSAN, Gemlik Üniversitesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Hasan Başaran'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son olarak söz alan Orhangazi Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışın ardından protokol üyeleri tesiste incelemelerde bulundu. Öğrenci merkezinde 246 kişilik iki amfi, sosyal tesis ve kütüphane yer alıyor.

Kaynak: ANKA

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