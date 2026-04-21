Genç Aşçılar İzmir'de Yarıştı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

21.04.2026 19:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de 2. Genç Gastro İzmir Yemek Yarışması'nda 100 öğrenci yeteneklerini sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Çok Programlı Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya, 33 okulun yiyecek içecek hizmetleri bölümünden yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

Genç aşçılar zeytinyağlı, ana yemek ve tatlı olmak üzere üç farklı kategoride en iyi sunum tabaklarını hazırlamak için zamana karşı yarıştı. Hazırlanan yemekler, aralarında usta şeflerin de bulunduğu 15 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Gün boyu süren yarışmanın sonunda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törende konuşan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik ederek, İzmir'in gastronomi alanında genç yeteneklerle Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 20:01:02. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.