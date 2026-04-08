Üye Girişi
Son Dakika Logo

Genç Bilaller Ezan Yarışması Artvin'de

08.04.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen ezan okuma yarışmasında ödüller sahiplerini buldu, katılımcılar heyecanı paylaştı.

Artvin'de, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü organizesinde "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması" bölge finali gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya Artvin, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Rize ve Trabzon'dan öğrenciler katıldı.

Jüri üyeleri yarışmaya katılan öğrencileri makam, diksiyon, tecvid, ses ve genel icra kriterlerince değerlendirdi.

Yarışmada, ortaokul kategorisinde Ağrı Muhammed Celali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Furkan Polat, liseler kategorisinde de Gümüşhane'den yarışmaya katılan Kelkit Abdülhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Batuhan Nas birinci oldu.

Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere başarı belgesi ve ödülleri sunuldu.

Artvin Vali Yardımcısı Berker Çırak, yaptığı konuşmada, ezanın asırlardır insanları hakka ve hakikate davet eden en güzel çağrı olduğunu belirtti.

Ezanı güzel bir seda ile okumanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve gönülden gelen bir hizmet olduğunu ifade eden Çırak, "Güzel bir edayla okunan ezan kalplere huzur verir, gönüllere dokunur ve bizlere kulluk bilincini hatırlatır. Bu davetin özünde Kur'an-ı Kerim vardır." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Akif Şentürk ise öğrencileri sadece akademik başarıya odaklanan bireyler olarak değil, ahlaki, kültürel, toplumsal ve sosyal değerlere sahip, İslam bilimleri konusunda donanımlı ve topluma faydalı kişiler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şentürk, genel müdürlüğe bağlı kurumlarda çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması"nın en köklü organizasyonlardan biri olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Artvin, Güncel, Ağrı, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım Ayhan Bora Kaplan: Dijital materyallere ulaşmadan savunma yapmayacağım
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Manisa FK’den play-off yolunda kritik galibiyet Manisa FK'den play-off yolunda kritik galibiyet
Uğurcan Çakır’dan Galatasaray taraftarına üçlü Uğurcan Çakır'dan Galatasaray taraftarına üçlü
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
İmamoğlu’nu gözden mi çıkardı Özel’den parti grubuna damga vuran rest İmamoğlu'nu gözden mi çıkardı? Özel'den parti grubuna damga vuran rest

16:08
Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor
15:57
Konsolosluktaki çatışmayı telefonla kaydederken alaycı ifadeler kullandılar! 8 kişi gözaltında
14:54
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.