Genç Çevreci Aras İpsalalı'nın Temizlik Mücadelesi - Son Dakika
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Genç Çevreci Aras İpsalalı'nın Temizlik Mücadelesi

Genç Çevreci Aras İpsalalı\'nın Temizlik Mücadelesi
24.07.2026 11:21
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Edirne'nin Keşan ilçesinde, 16 yaşındaki Aras İpsalalı, çevre temizliği için kampanya yürütüyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Aras İpsalalı, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü çevre temizliği çalışmalarını sosyal medyada paylaşarak çevre bilinci oluşturmaya çalışıyor.

İpsalalı, geçen yıl sosyal medyada "Keşan tertemiz olana kadar çöp topluyorum" sloganıyla temizlik hareketi başlattı.

Annesi, kuzenleri ve takipçilerinin de zaman zaman eşlik ettiği İpsalalı, mahalle mahalle, sokak sokak temizlik yapıyor.

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla her geçen gün daha fazla kişiye ulaşan İpsalalı, Edirne Valisi Yunus Sezer'in de dikkatini çekti.

Sezer tarafından makamında ağırlanan İpsalalı'ya çalışmalarında kullanması için bisiklet hediye edildi.

"Bir kişi bile örnek alıyorsa karşılığını alıyoruz"

İpsalalı, AA muhabirine, çevreye ve insanlığa faydalı bir iş yapmak amacıyla temizlik hareketi başlattığını söyledi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinde benzer çalışmalar yapan gençlerden ilham aldığını belirten İpsalalı, ilk olarak "Ülkemi düşünüyorum, çöp topluyorum" düşüncesiyle başladığı çalışmalarını son dönemde "Keşan tertemiz olana kadar çöp topluyorum" sloganıyla sürdürdüğünü ifade etti.

Çalışmalarının sosyal medyada ilgi gördüğünü anlatan İpsalalı, yalnız Keşan ve çevresinden değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden de destek mesajları aldığını dile getirdi.

En büyük hedefinin binlerce kişiye ulaşmaktan ziyade bir kişiye bile örnek olabilmek olduğunu vurgulayan İpsalalı, "Amacım, bir kişi bile olsa çevre konusunda farkındalık oluşturabilmek. Sosyal medyada bana, 'Abi, seni izlediğimden beri yere çöp atmıyorum, hatta ben de çöp toplamaya başladım.' diye mesaj atanlar oluyor. İşte o zaman amacıma ulaştığımı hissediyorum. 'Ben atmadım ama ben toplarım.' diyorum. Bir kişi bile bunu örnek alıyorsa yaptığımız işin karşılığını almış oluyoruz." diye konuştu.

Vali Sezer'in hediyesi motivasyonunu artırdı

Çalışmaları sırasında Edirne Valisi Sezer tarafından makamına davet edildiğini, bu davetin kendisi için büyük bir sürpriz olduğunu ifade eden İpsalalı, "Bir camide gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmasının ardından Sayın Valimizin sekreteri bizi aradı. Böyle bir daveti hiç beklemiyordum. Sayın Valimizin makamında ağırlanmak beni çok mutlu etti. Kendisi bana bisiklet hediye etti. Bu çalışmalara ilk başladığımda babamın yaklaşık 30 yıllık bisikletini kullanıyordum. Bisikletim bozulmuştu ama onunla çöp toplayacağım alanlara gidiyordum. Hediye edilen bisiklet benim için çok anlamlı oldu ve motivasyonumu artırdı." ifadelerini kullandı.

Teknolojik cihazlarla gereğinden fazla vakit geçirmek istemediğini dile getiren İpsalalı, fırsat buldukça bisiklete bindiğini ve çevre temizliği yaptığını belirtti.

Arkadaşlarının da zamanla çalışmalarına katıldığını aktaran İpsalalı, "İlk olarak Keşan Belediyesi ile görüştük. Farklı alanlarda temizlik yapmak istediğimizi söyledik. Temizlik İşleri Müdürlüğü bize eldiven ve çöp poşeti desteği sağladı. Bu destek halen devam ediyor." dedi.

Ailesinden tam destek

Aras İpsalalı'nın annesi Gülşah İpsalalı da oğlunun çocukluğundan bu yana çevre konusunda duyarlı olduğuna işaret etti.

Oğlunun yere çöp atmadığını belirten İpsalalı, "Aras'ın bunu daha bilinçli şekilde sürdürmesi ve çevresine örnek olması bizi mutlu ediyor. Her zaman yanındayım ve kendisini destekliyorum." diye konuştu.

Dede Şerafettin Akıncı ise çevrenin korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

İnsanların çevre temizliği konusunda daha duyarlı olması gerektiğini dile getiren Akıncı, "Her yerde çöp konteyneri var. İnsanlar çöplerini gidip oraya atabilir. Geçen gün bir kişinin aracından plastik su şişesini yola attığını gördüm. Doğa çok değerli ancak maalesef insanlar bunun kıymetini yeterince bilmiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Edirne, Keşan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Çevreci Aras İpsalalı'nın Temizlik Mücadelesi - Son Dakika

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