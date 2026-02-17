Genç Çiftçilere Destek Teklifi

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de tarımsal üretimin içinde bulunanların yaş ortalamasının yüksek olduğunu ve bu durumun, ilerleyen süreçte tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini kısıtlayacağını belirterek, genç çiftçilerin üretimde kalmasını sağlayacak bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, son yıllarda tarım sektörünün artan girdi maliyetleri, finansmana erişimde yaşanan sorunlar, yetersiz tarımsal gelirler ve kırsal nüfusun yaşlanması gibi yapısal problemlerle karşı karşıya bırakıldığını ifade etti. Gürer, bu tablo içinde özellikle genç nüfusun tarımdan uzaklaşmasının yalnızca bugünü değil, ülkenin gıda güvencesini de sorunlu bir boyuta taşıyabileceğinin altını çizdi.

Gürer, "Gençler araziye ulaşamıyor, yüksek kredi maliyetleriyle karşı karşıya kalıyor. Sosyal güvenlik ve sigorta primleri ağır bir yük oluşturuyor. Üstelik tarımdan elde edilen gelir sürdürülebilir değil" değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut destek mekanizmalarının bu sorunları çözmekte yetersiz kaldığını kaydeden Gürer, uygulanan desteklerin çoğunlukla kısa vadeli, parçalı ve üretimle bağı zayıf düzenlemelerden oluştuğunu ifade etti. Bu nedenle genç çiftçilerin tarımda kalıcı olamadığını belirten Gürer, bunun doğal sonucu olarak üretim kapasitesinin daraldığını ve kırsaldan kente göçün hızlandığını anlattı.

"Bu teklif üretimi önceleyen bir tarım politikası anlayışıyla hazırlandı"

Gürer, kanun teklifiyle genç çiftçilerin fiilen üretime katılımını esas alan bir destek anlayışını hayata geçirmeyi amaçladığını belirtti. Desteklerin üretim süresiyle doğrudan bağlantılı olması gerektiğini vurgulayan Gürer, "Bu teklif, sosyal yardım mantığıyla değil; üretimi önceleyen bir tarım politikası anlayışıyla hazırlandı" ifadelerini kullandı.

Kamuya ait, tarıma elverişli alanların genç çiftçilere bedelsiz kullanım hakkıyla tahsis edilmesini önerdiklerini aktaran Gürer, bu yolla gençlerin en temel sorunlarından biri olan tarım arazisine erişim engelinin aşılmasının hedeflendiğini aktardı.

Faizsiz kredi ve prim yükünün devlet tarafından üstlenilmesi

Finansman sorununa da doğrudan çözüm getirdiklerini belirten Gürer, genç çiftçilere; bitkisel üretimden hayvancılığa, seracılıktan su ürünleri yetiştiriciliğine kadar geniş bir yelpazede faizsiz kredi imkanı sağlanmasını öngördüklerini, ayrıca, genç çiftçilerin üretimde kaldıkları süre boyunca sosyal güvenlik primleri ile tarım sigortası primlerinin tamamının ya da belirli bir bölümünün devlet tarafından karşılanmasının üretim maliyetlerini ciddi biçimde azaltacağını ifade etti.

Gürer, kanun teklifinin yalnızca genç çiftçileri değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurgulayarak, genç nüfusun tarım sektörüne kazandırılmasının, kırsal alanların ekonomik ve sosyal olarak güçlendirilmesinin ve tarımsal üretimde sürekliliğin sağlanmasının ülkenin gıda arz güvenliği açısından zorunlu olduğunu belirtti.