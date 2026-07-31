Genç Fotoğrafçılara Sergi Fırsatı

İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK), 2026-2027 sezon açılış sergisi için 18-28 yaşındaki genç fotoğrafçıların başvurularını alıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, doğa, portre, sokak, belgesel, stüdyo, kavramsal ve deneysel çalışmalarının yanı sıra bireysel veya kolektif projeler, karma medya ve alternatif baskı tekniklerini içeren eserlerle 15 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Başvurular, fotoğraf sanatçısı ve İFSAK Yönetim Kurulu Üyesi Agop Ezgilioğlu, fotoğraf sanatçısı Cansu Yıldıran, görsel sanatçı Denef Huvaj, fotoğraf sanatçısı, eğitmen, editör ve yazar Haluk Çobanoğlu ile fotoğraf sanatçısı Suzan Pektaş'tan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirilecek.

Seçilen eserlerin basım ve sergileme giderleri dernek tarafından karşılanacak. Küratörlüğünü Denef Huvaj'ın üstleneceği 2026-2027 sezon açılış sergisi, 3 Ekim'de İFSAK Galeri'de gerçekleştirilecek ve üç hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Sonuçlar 11 Eylül'de açıklanacak. Başvuru koşulları ve ayrıntılı bilgiye İFSAK'ın internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.