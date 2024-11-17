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Genç Girişimciler Kurulu İpsala'da

Genç Girişimciler Kurulu İpsala\'da

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Keşan Genç Girişimciler Kurulu, İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

17.11.2024 14:46
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Keşan Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Kurul Başkanı Özay Burak Konar ve İcra Komitesi Üyesi Burak Bora Çetin, ziyarette projelerini anlattı.

Konar, projelerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Ziyarette Dr. Öğretim Üyeleri İpek Helvacıoğlu, Aydın Güllü ve Tuna Şener, kurula çalışmalarında başarı diledi.

İpsala'nın kurtuluş günü törenle kutlanacak

İpsala ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenecek program öncesi toplantı düzenlendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve kurum amirleri yer aldı.

Toplantıda 20 Kasım'daki kurtuluş günü programının planlaması yapıldı.

İpsala Belediyesi arazi ihalesi 26 Kasım'da yapılacak

İpsala Belediyesine ait arazilerin kiralanması için 26 Kasım'da ihale yapılacak.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala Düğün Salonu'nda gerçekleşecek ihalenin 10.00'da başlayacağını belirtti.

Arazilerin 1 yıllığına kiraya verileceğini aktaran Kerman, "Mahsul ekimi için kiraya verilecek 9 bin 435 dekar arazi üreticinin dilediği mahsul ekimi için 9 bin, kuru mahsul için ise 4 bin lira bedelle açık arttırmaya çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Kerman, ihaleye katılacak üreticilerin şartnameleri almaya başladığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç Girişimciler Kurulu İpsala'da - Son Dakika

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