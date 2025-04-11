Genç Girişimciler Teknokent'te Yazılım Üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Genç Girişimciler Teknokent'te Yazılım Üretiyor

Çankırı Teknokent'te 3 genç girişimci, yazılım şirketi kurarak öğrenim ve üretim imkanlarından yararlanıyor.

11.04.2025 19:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç girişimciler Teknokent'te hem öğreniyor hem de üretiyor

ÇANKIRI - Çankırı'da Teknokent'ten faydalanan 3 genç girişimci arkadaş, yazılım şirketi kurdu. Teknokent'teki imkanlardan yararlanan genç girişimciler hem üretiyor hem de kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Teknokent, sunduğu yatırım ve proje destekleriyle dikkat çekerek yatırımcılara ve genç girişimcilere destek sağlıyor. Yazılım alanında çalışan 3 genç girişimci arkadaş da Teknokent binasında kendi yazılım şirketlerini kurdu. Tesisteki diğer firmalardan da destek alan genç girişimciler, mobil uygulamalar, internet siteleri, kurumsal çözümler, e-ticaret sistemleri ve grafik tasarım alanlarında hizmet vermeye başladı. Sigorta, Katma Değer Vergisi muafiyetinden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklerinden faydalanan genç girişimciler, aldıkları destekler sayesinde işlerini büyütme imkanı buluyor.

"Hem sürekli kendimizi geliştiriyoruz, hem de daha profesyonel bir çerçevede ilerliyoruz"

Kendilerini dijital dünyada daha da geliştirdiklerini söyleyen 23 yaşındaki Muhammet Enes Ulusoylar, "Bu işletmeyi 2019 yılında kurduk. Burayı kurarken çok büyük hayaller ile yola çıktık.Büyük işler yapan yazılım firmaları Ankara, İstanbul gibi illerdeydi. Biz de neden Çankırı'da olmasın diye düşündük. Tabii ilk başlarda her şey çok kolay olmadı. Ama bu işe gerçekten gönül verdik. Küçük projeler ile başladık. Daha sonra işlerimiz büyüdü. Şu an şirket olarak Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin Teknokent binasında yer alıyoruz. Burası gerçekten bize çok şey öğretti. Hem sürekli kendimizi geliştiriyoruz hem de daha profesyonel bir çerçevede ilerliyoruz. Burada elimizden geldiğince dijital dünyada insanların ihtiyaçlarını çözüyoruz. Mobil uygulamalar, internet siteleri, kurumsal çözümler ve e-ticaret sistemleri kuruyoruz. Grafik tasarım konusunda da ihtiyaçlara yardımcı oluyoruz. İnsanların dijital fikirlerini hayata geçiriyoruz" dedi.

"Teknokent çatısı altında işlerimiz çok daha profesyonel hale geldi"

Teknokent sayesinde işlerin daha da profesyonelleştiğini ifade eden 24 yaşındaki Doğukan Demir de, "Ekipte herkesin farklı bir rolü var. Ama ortak noktamız, herkesin öğrenmeye ve kendini geliştirerek yeni projeler ortaya koymaya açık olması. Bu işi yaparken heyecanlı oluyoruz, mutluluk duyuyoruz. Teknokent çatısı altında işlerimiz çok daha profesyonel hale geldi. Buradaki diğer firmalar ile iş birliği de yaptığımız için işlerimizin kat sayısı da arttı. Bu saye de de gelir kapımız açıldı" diye konuştu.

"Her projede yeni bir şeyler öğreniyor, gelişiyoruz"

Kendini her geçen gün geliştirdiğini vurgulayan 22 yaşındaki Suat Kayabaşı da, "Yazılım anlamında sürekli olarak kendimi geliştirmeye odaklandım. Bu yolda hem bireysel, hem de ekip projelerinde yer aldım. Bugün geldiğim noktada sadece yazılım üretmiyoruz. Her projede yeni bir şeyler öğreniyor, gelişiyoruz. Her gün kendimi yenilediğim bu ekipte yer almak beni sadece daha iyi bir yazılımcı değil daha iyi bir problem çözücü yapıyor" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Teknoloji, Çankırı, Yazılım, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç Girişimciler Teknokent'te Yazılım Üretiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü Erzurum kar yağışının ardından beyaza büründü
ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink görevinden istifa etti
Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi Adıyaman'da 16 yaşındaki kız çocuğu kendini asarak canına kıymak istedi
CHP’li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem ifadeye çağrıldı
Malatya’da gençler arasında bıçaklı kavga Malatya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD’de helikopter Hudson Nehri’ne düştü: 6 ölü ABD'de helikopter Hudson Nehri'ne düştü: 6 ölü
Mardin’deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı Mardin'deki trafik kazasında AK Parti Midyat İlçe Başkanı yaralandı
Ordu’da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti Ordu'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan genç hayatını kaybetti
Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan serbest bırakıldı
Kocaeli’de gaz kokusu alarmı Kocaeli'de gaz kokusu alarmı
Murat Ağırel ve Timur Soykan’ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın mahkemedeki ifadeleri ortaya çıktı

20:20 Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 kişi tutuklandı
20:03 İBB’ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
19:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kosovalı mevkidaşına tatlı sert fırça: Bir öğreniyorsun, bir unutuyorsun
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel’e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel'e 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı
17:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli’den ilk yorum: Takdire şayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşmeye Bahçeli'den ilk yorum: Takdire şayan
08:39 Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu Yatıya gelen kızının arkadaşını istismar eden kaptanın cezası belli oldu
08:37 Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
08:34 Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor Kayıp kadın geçtiğimiz yıl eşinin hayatını kaybettiği bölgede aranıyor
08:21 Başkent karlar altında Başkent karlar altında
07:59 Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı Servet ödeyecekler Dünyaca ünlü giyim markası rakibini satın aldı! Servet ödeyecekler
07:56 Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri’den skandal meydan okuma Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2025 20:49:23. #7.11#
SON DAKİKA: Genç Girişimciler Teknokent'te Yazılım Üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement