Genç İlçesinde Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Yapıldı - Son Dakika
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Genç İlçesinde Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Yapıldı

Genç İlçesinde Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Yapıldı

Genç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bin dönüm alanda bulunan 3 bin menengiç ağacına 9 bin fıstık aşısı yapıldı. Aşılama çalışmalarıyla kırsalda yaşayan orman köylülerine ek bir maddi gelir kaynağı sağlanması hedefleniyor.

05.06.2024 20:29
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Genç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bin dönüm alanda bulunan 3 bin menengiç ağacına 9 bin fıstık aşısı yapıldı.

Genç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Ericek ve Doludure köylerinde fıstık aşılaması yapıldı.

Kaymakam Muhammet Güzel de Ericek köyünde Genç Orman İşletme Şefliği tarafından yapılan aşılama çalışmalarını yerinde inceledi.

Kaymakam Güzel, yapılan çalışmaları hakkında Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü'den bilgi aldı.

Menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılarak kırsalda yaşayan köylülere maddi gelir sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Börü, şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalarla bölgede doğal olarak yetişen yabani menengiç ağaçlarına fıstık aşısı yapılarak kırsalda yaşayan orman köylülerimize ek bir maddi gelir kaynağı sağlanacaktır. 2022 yılından başladığımız 330 dönüm alanda, 2023 yılında 350 dönüm alanda ve 2024 yılında da bin dönüm olmak üzere toplam 1680 dönüm alanda aşılama çalışması yapıldı. Gelecek yıllarda da çalışmaları devam ettirerek yöre halkına gelir kapısı açmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Genç İlçesinde Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç İlçesinde Menengiç Ağaçlarına Fıstık Aşısı Yapıldı - Son Dakika
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