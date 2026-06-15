Genç İşsizlik Sorunu Meclis’e Taşındı - Son Dakika
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Genç İşsizlik Sorunu Meclis’e Taşındı

15.06.2026 23:50
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CHP'li Barut, genç işsizliğinin ciddi bir sorun olduğunu ve Meclis'te çözüm önerileri sundu.

(ANKARA) - CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Türkiye'de işsizlik, özellikle gençler ve üniversite mezunları arasında önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etmektedir. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 15'in üzerinde seyrederken, gençlerin yüzde 23,3'ü ne eğitimde ne de istihdamda bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda genç işsizliği ve üniversite mezunu işsizliği konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyadır." dedi.

Barut, genç işsizliği ilgili Meclis'e araştırma ve soru önergeleri sundu. Barut, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de işsizlik, özellikle gençler ve üniversite mezunları arasında önemli bir toplumsal sorun olmaya devam etmektedir. TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre genç işsizlik oranı yüzde 15'in üzerinde seyrederken, gençlerin yüzde 23,3'ü ne eğitimde ne de istihdamda bulunmaktadır. Türkiye, son yıllarda genç işsizliği ve üniversite mezunu işsizliği konusunda ciddi bir sorunla karşı karşıyadır. Milyonlarca genç, büyük emekler ve ekonomik fedakarlıklarla tamamladıkları yükseköğrenimlerinin ardından iş bulamamakta veya eğitimlerini gerektirmeyen işlerde çalışmak zorunda kalmaktadır."

Bu durum nedeniyle birçok alanda mezun fazlası oluşmuş, bunun sonucunda gençler uzun süre işsiz kalmakta, düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışmaya zorlanmakta veya yurt dışında çalışma imkanı arama noktasına gelmiştir. Üniversite diplomasının istihdam güvencesi olmaktan çıkması, eğitim sistemine ve kamusal kurumlara duyulan güveni de olumsuz etkilemektedir. Üniversite mezunu işsizliğinin yalnızca ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir sorun olduğu açıktır. Nitelikli insan kaynağının atıl bırakılması, ülkenin üretim kapasitesine, bilimsel gelişimine ve ekonomik kalkınmasına zarar vermektedir. Gençlerin eğitimlerine uygun işlerde istihdam edilmesi, fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve beyin göçünün önlenmesi için kapsamlı bir politika geliştirilmesi gerekmektedir. Üniversite mezunu işsizliğinin boyutlarının ortaya konulması, yükseköğretim-istihdam ilişkisinin yeniden değerlendirilmesi, gençlerin yaşadığı sorunların tüm yönleriyle incelenmesi ve çözüm bulunması için Meclis harekete geçmelidir."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genç İşsizlik Sorunu Meclis’e Taşındı - Son Dakika

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