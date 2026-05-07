Genç İzmir Gönüllüleri, Bergama Vapuru'nda Buluştu

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Genç İzmir, gençlik odaklı sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alan gönüllüleri Bergama Vapuru'nda bir araya getirdi.

Genç İzmir gönüllüleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü organizasyonunda tarihi Bergama Vapuru'nda buluştu. Gün batımı eşliğinde gerçekleştirilen buluşmaya; Mahallede Dayanışma Var Projesi, Kitap Köprüsü Projesi, Elim Sende Projesi ve Sağlık Gönüllüleri Projesi'nde yer alan gençler katıldı. Etkinlik, farklı projelerde görev alan gönüllülerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşmasına ve aralarındaki dayanışmayı güçlendirmesine imkan sundu.

Gönüllülük emeği görünür kılındı

Gençlerin yıl boyunca ortaya koyduğu emeği görünür kılmak ve projeler arası etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen programda katılımcılar, gün batımının oluşturduğu atmosfer eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. Program kapsamında, 18 hafta boyunca sürdürülen Mahallede Dayanışma Var Projesi'nde yer alan gönüllü gençlere katılım belgeleri verildi. Bu süreçte aktif rol üstlenen gençler, projeye sundukları katkının karşılığını alırken, birlikte yürütülen çalışmaların önemini bir kez daha deneyimledi.

Dayanışma ağı güçleniyor

Buluşma gençlerin gönüllülük bilinciyle ortaya koyduğu sosyal katkıyı pekiştirirken, farklı projelerde yer alan katılımcılar arasında yeni iş birliklerinin ve ilişkilerin kurulmasına zemin hazırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gençlik politikaları kapsamında yürütülen çalışmalar, gençlerin toplumsal hayata aktif katılımını desteklerken, dayanışma ve ortak üretim kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.