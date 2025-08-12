Genç Mühendis Furkan Aygar Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

ANKARA'da iş görüşmesine gittiği sırada otomobilinin yol temizlik aracına çarptığı kazada hayatını kaybeden mühendis Furkan Aygar (29), son yolculuğuna uğurlandı.

Gölbaşı ilçesi Ankara Caddesi'nde dün sabah meydana gelen kazada; Furkan Aygar yönetimindeki 06 BEY 166 plakalı otomobil ile aynı yönde giden 68 EF 820 plakalı otomobil, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 06 JOV 68 plakalı temizlik aracına arkadan çarptı. Otomobilde sıkışan Furkan Aygar'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer otomobilin sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mühendis Furkan Aygar'ın önceki gün tatilden döndüğü ve iş görüşmesi için ASELSAN'a gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Aygar'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Mamak Ortaköy Mezarlığı'na getirildi. Mezarlık içerisindeki Ortaköy Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına, ailesi ve arkadaşları katıldı. Namazın ardından Aygar'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Celal ATALAY/ANKARA,