Genç öğrenci TEKNOFEST Yapay Zeka Film Yarışması'nda birinci oldu

ADSIZ GÜNEBAKAN/ KEMAL KARAGÖZ - TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nın birincisi Ömür Turgut, yapay zekanın insanların hayatındaki yerini ve insanı anlamanın bilgi sahibi olmaktan farklı olduğunu "UNVERIFIED" isimli filminde ele aldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TEKNOFEST kapsamında Anadolu Ajansı, T3 Vakfı ve Google Türkiye yürütücülüğünde "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" temasıyla düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nın birincisi olan Turgut, festival alanını ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ödülünü alacak olan Turgut, TEKNOFEST'teki AA standında Anadolu Ajansının hazırladığı dron simülasyonunu deneyimledi.

Bilgi Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Programı'ndan bu yıl mezun olan Ömür Turgut, AA muhabirine, yaklaşık 600 takımın katıldığı yarışmada 11 takımın finale kaldığını, 13 Eylül'de İstanbul'da gerçekleştirilen finalde birinciliği elde ettiğini söyledi.

Turgut, yarışmada çok sayıda nitelikli içerik izlediklerini belirterek, yapay zekanın reklam dünyasında iş akışlarına hızlı şekilde entegre edildiğini dile getirdi.

Yapay zeka içeriklerinin yaygınlaşmasının izleyicide bir bıkkınlık oluşturabildiğini ifade eden Turgut, buna karşın yapay zekanın yeni bir anlatım aracı olarak duygu ve düşüncelerin aktarılmasını kolaylaştırdığını kaydetti.

Filmi insanı anlamak üzerine kurdu

Turgut, yarışmada birinci olan "UNVERIFIED" isimli filminde, yapay zeka danışmanlarının insanların günlük yaşamlarına yön verdiği yakın bir geleceği ele aldığını anlattı.

Filmin içeriği hakkında bilgi veren Turgut, "Bugün buraya gelmeden önce kullandığım bir yapay zeka bana hava durumu, trafik durumu, neler giymem, ne yapmam gerektiği konusunda çeşitli önerilerde bulundu. Benim üzerinde çalıştığım film de birazcık bu konuyu işliyor. Yakın bir gelecekte yapay zeka danışmanlarının gündelik olarak insanların hayatına entegre olduğu ve onlara çeşitli tavsiyelerde bulunduğunu işledim. Bu anlamda artık tecrübeyi anlamlandırmanın birazcık yapay zeka merkezli olduğunu ancak bilgi sahibi olmanın insanı anlamakla eş değer olmadığını anlatmaya çalıştığım bir konu etrafında şekillendirmeye çalıştım." diye konuştu.

Yarışmaya tek başına katılmasının kendisi açısından bazı avantajlar sağladığını belirten Turgut, yapay zekanın gerekli teknik imkanları sunduğunu, tek kişi çalışmanın fikir ve düşünceleri aktarma açısından daha etkili olabildiğini ifade etti.

Ekip içi iletişimden kaynaklanabilecek karmaşaların tek kişi çalışmayla ortadan kalkabildiğini dile getiren Turgut, yapay zekanın tek kişilerin de büyük işler ortaya koyabilmesine imkan sağladığını söyledi.

AA'nın yarışmanın yürütücüleri arasında yer almasının kıymetli olduğunu bildiren Turgut, "Anadolu Ajansı burada gerçekten çok önemli bir etkiye sahip. AA'nın iletişim paydaşı olması çok değerli." ifadelerini kullandı.

"Büyük bir heyecan, büyük bir gurur var"

TEKNOFEST'e ilk kez geldiğini aktaran Turgut, festival alanında Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcı ve yarışmacıların oluşturduğu atmosferden etkilendiğini söyledi.

Turgut, "TEKNOFEST'te ilk günüm ve geldiğimden beri gerçekten çok büyük gurur ve heyecana şahit oluyoruz. Gerek büyükler olsun, küçükler olsun, 7'den 70'e Türkiye'nin dört bir tarafından gelen katılımcıları ve yarışmacıları görüyorum. Büyük bir heyecan, büyük bir gurur var." diye konuştu.

Daha önce TEKNOFEST'i sosyal medyadan takip ettiğini anlatan Turgut, festivalde teknolojik çalışmaların somut şekilde sergilendiğini görmenin gurur verici olduğunu ifade etti.

Özellikle çocukların merak ve heyecanının kendisini etkilediğini dile getiren Turgut, TEKNOFEST'in gelecekteki projeler için çocuklara ilham kaynağı olabileceğini belirtti.

Turgut, Türkiye'nin teknolojide elde ettiği kazanımlardan gurur duyduğunu anlatarak, bunların gelecekte ortaya çıkacak yeni teknolojiler açısından da önemli bir referans olduğunu sözlerine ekledi.

Film hakkında

UNVERIFIED (Doğrulanmadı) isimli film, insanların yaşamlarını yapay zeka danışmanlarının yönlendirdiği bir gelecekte, hasta annesine umut vermeye çalışan bir genci konu alıyor. Filmde gencin "iyileşeceksin" sözü sistem tarafından doğrulanamıyor. Film, insanı tanımakla anlamak arasındaki farkı, umut ve teselli üzerinden sorguluyor.