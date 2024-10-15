Genç Parti'den Anıtkabir Ziyareti - Son Dakika
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Genç Parti'den Anıtkabir Ziyareti

Burçin Şahindur başkanlığındaki Genç Parti, Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e saygı duruşu yaptı.

15.10.2024 10:38
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(ANKARA) - Olağanüstü kurultayda genel başkanlık görevini Hakan Uzan'dan devralan Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur başkanlığındaki Genç Parti heyeti, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyüp Atatürk'ün mozolesine çıkarak çelenk sundu, saygı duruşunda bulundu. Heyet, ardından Anıtkabir'in merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirerek Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Şahindur, deftere şunları yazdı:

"Ey büyük Atatürk, senin bizlere emanet ettiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet koruyacağımıza ve yücelteceğimize söz veriyoruz. Emanetine sahip çıkmak, bizim en büyük görevimizdir. Senin izinde hiçbir ayrım yapmadan kardeşlik ve birlik duygularıyla kenetlenecek, çağdaş ve demokratik Türkiye'yi daima ileri taşıyacağız. Burada bulunan Genç Parti'nin her bir neferi adına genel başkanları olarak huzurunda sana ve vatanımıza sadakatle bağlı kalacağımıza söz veriyoruz. Ruhun şad olsun."

Partinin kurucu lideri Cem Uzan'dan görevi devralan kardeşi Hakan Uzan, geçen ay genel başkanlık görevini bırakmıştı. Bunun üzerine Genç Parti, olağanüstü kurultaya gitmiş; partinin gençlik kollarında yetişen Burçin Şahindur genel başkan seçilmişti.

Kaynak: ANKA

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