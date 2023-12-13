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Genç Sağlık Sendikası Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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Genç Sağlık Sendikası Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti

Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya ve beraberindeki heyet, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret ederek sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını gündeme getirdi. Kaya, şiddetin kurumlar arası iş birliği ve ortak çalışmalarla çözülebileceğini vurguladı.

Genç Sağlık Sendikası Emniyet Genel Müdürü\'nü ziyaret etti
13.12.2023 - 17:27,
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Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, Genel Sekreteri Furkan Ali Çiftçioğlu, Genel Başkan Yardımcıları Arif Camgöz, Fatih Çekirge ve GençSam Başkanı Mehmet Günok, Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Türkiye'nin huzur ve güvenliği için üstlenmiş olduğu yeni görevinde Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'a başarı temennisinde bulunan Genel Başkan Kaya, sağlık çalışanlarının işyerlerindeki emniyeti ve sağlıkta şiddet olaylarını gündeme getirdi.

"SAĞLIKTA ŞİDDET KURUMLAR ARASINDA YAPILACAK ORTAK ÇALIŞMALARLA ÇÖZÜME KAVUŞTURULABİLİR"

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Osman Kaya, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son zamanlarda artış gösterdiğini, bunun ancak kurumlar arasında yapılacak iş birliği ve ortak çalışmalarla çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı.

Ziyarette, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına ilişkin çözüm önerileri ve projeler hakkında istişarede bulunuldu. Kaya, Emniyet Genel Müdürü Ayyıldız'a ilgisi ve duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Genç Sağlık Sendikası Emniyet Genel Müdürü'nü ziyaret etti - Son Dakika
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