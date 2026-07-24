Genç Sanatçılara Venedik Fırsatı - Son Dakika
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Genç Sanatçılara Venedik Fırsatı

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Hitay Vakfı Sanat Yarışması'nda 10 öğrenci Venedik Bienali Keşif Programı'na katılacak.

Hitay Vakfı tarafından genç sanatçı adaylarını desteklemek amacıyla düzenlenen Hitay Vakfı Sanat Yarışması'nda, Venedik Bienali Keşif Programı'na katılmaya hak kazanan 10 öğrenci belirlendi.

Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı işbirliğiyle uluslararası nitelik kazanan yarışma, Türk dünyasından genç sanatçı adaylarını ortak bir platformda bir araya getirdi.

Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kazakistan, Kırgızistan, Macaristan, Özbekistan ve Türkmenistan'da resim, heykel ve fotoğraf alanlarında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin başvurularına açık olan yarışmaya bu yıl yaklaşık 600 öğrenci katıldı.

10 öğrenci Venedik Bienali Keşif Programı'na katılacak

Jürisinde Prof. Dr. Turan Aksoy, Prof. Dr. Çağrı Saray, Prof. Dr. Seniha Ünay, Prof. Seçkin Tercan, Doç. Dr. Aşkın Ercan, Doç. Dr. Mullajonova Nigina Zhamolovna, Doç. Tanzer Arığ, Dr. Öğr. Üyesi Borga Kantürk, Dr. Judit Geller, Öğr. Gör. Adilet Canapilov, Jahangir Selimhanov ve Yerbolat Tolepbay'ın yer aldığı yarışmada başarılı bulunan 10 öğrenci, 61. Venedik Bienali kapsamında düzenlenecek özel keşif programına katılma hakkı kazandı.

Öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sunmayı ve üretim süreçlerine yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlayan Hitay Vakfı Sanat Yarışması kapsamında bugüne kadar 40 öğrenci, dünyanın önde gelen sanat etkinliklerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

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