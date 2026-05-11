Genç Tasarımcılar Atölyesi Tamamlandı

11.05.2026 18:18
AYBÜ ve Çubuk BİLSEM işbirliğiyle gençler, engelliler için projeleri geliştirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü ile Çubuk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) işbirliğinde yürütülen "Genç Tasarımcılar Mentörlük Programı: Ortak Tasarım Atölyesi" projesinin ikinci etabı gerçekleştirildi.

AYBÜ Esenboğa Külliyesi'nde düzenlenen program kapsamında Çubuk BİLSEM'den 12 öğrenci, "Erişilebilir Yaşam Teknolojileri" temasıyla engelli ve yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik projeler geliştirdi.

Programın başlangıcında öğrencilere fakülte tanıtımı ve kampüs gezisi düzenlenirken, gençler üniversite ortamını yakından deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinliğin açılışında konuşan Dr. Taner Aşçı, projenin yükseköğretim ile özel yetenekli öğrencileri buluşturan örnek bir model olduğunu belirtti.

Aşçı, "Üniversite öğrencilerimiz mentörlük yaparken, BİLSEM'li öğrencilerimiz profesyonel tasarım metodolojileriyle erken yaşta tanışıyor. Burada sadece bir tasarım atölyesi değil, genç zihinlerle akademik birikimi buluşturan sürdürülebilir bir köprü kuruyoruz." dedi.

Projeler, inovasyon, uygulanabilirlik, teknik görselleştirme, sunum performansı ve problemin doğru tanımlanması kriterleri üzerinden jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri heyetinde Dr. Taner Aşçı, Dr. Serkan Demir, Ece Erden, İlknur Karadurmuş ve Özgün Devrim yer aldı.

Çubuk BİLSEM Koordinatörü Özgün Devrim ise, öğrencilerin yalnızca ürün tasarlamadığını, aynı zamanda dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştıracak insan odaklı çözümler geliştirdiğini ifade etti.

Devrim, "Öğrencilerimiz tasarımın yalnızca şekillendirme değil, aynı zamanda iyileştirme aracı olduğunu deneyimledi. Bu çalışma, üniversite ile BİLSEM arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin en somut örneklerinden biri oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
