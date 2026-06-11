Genç Tasarımlar Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) işbirliğinde düzenlenen Savunmadan Sanata Genç Tasarımlar Yarışması'nın ödülleri, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Gençlerin milli ve manevi değerlere duyarlılığını artırmak ve yerli savunma sanayisine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projeye, Türkiye genelinden 7 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Ödül törenine, TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, MEB Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Gökçen Adanur, dereceye giren öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri katıldı.

TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu, törenin açılışındaki konuşmasında, yarışmayı öğrencilerin hayal güçlerini milli bilinç ve yerli üretim anlayışıyla harmanlayarak savunma sanayisinin simge değerlerini sanat aracılığıyla ifade etmeleri amacıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Vakıf olarak yerli ve milli savunma sanayisiyle ordunun gelişimine katkı sunma gayretinde olduklarını belirten Topçu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her yeni gün, bir önceki günden daha azimli, daha güçlü şekilde tam bağımsız Türk savunma sanayi hedefine emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

Topçu, milletin bağışlarıyla kurulan vakıf şirketleri ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR ve ASPİLSAN'ın son yıllarda emsalsiz başarılara imza attığını vurgulayarak, bu şirketlerin yenilikçi ürünleriyle sınırları korumanın yanı sıra uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini kaydetti.

Eserlerdeki duygu yüklü hikayeler dikkati çekti

Yarışmaya 81 il, 595 ilçe ve 2 bin 607 farklı okuldan toplam 7 bin 107 başvuru yapıldığını bildiren Topçu, başvuru ve değerlendirme sürecinde öğrencilerin eserlerinde ortaya koydukları samimiyet, cesaret ve hayal gücünün kendilerini çok etkilediğini ifade etti.

Öğrencilerin savunma sanayisi ürünlerini ve milli değerleri büyük bir gururla içselleştirdiğini aktaran Topçu, şunları kaydetti:

"Ortaya çıkan eserlerde savunma sanayi ürünlerimizin, yerli ve milli teknolojilerimizin, milli değerlerimizin ne denli içselleştirildiğini büyük bir gururla hep birlikte gördük. Bir öğrencimizin KAAN'ı babasıyla özdeşleştirerek resmetmesi, bir başka öğrencimizin ise zincirlerini kıran gökyüzünde özgürce yükselen bir milletin hikayesini anlatması bizlere hem duygusal hem de tarihsel bir derinlik sundu. Yine babasını kaybetmiş bir öğrencimizin bu yarışma aracılığıyla babasını bir resimde yaşatması, sanatın ne kadar güçlü bir ifade alanı olduğunu hepimize bir kez daha hatırlatmış oldu. Tüm bu örnekler yarışmanın yalnızca bir sanat faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bir değer aktarımı, aidiyet inşası ve gelecek vizyonu sunduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

Topçu, ayrıca henüz 4. sınıfta okuyan ve yaş kriteri nedeniyle yarışmaya resmi olarak katılamayan bir öğrencinin, vakfa kendi el yazısıyla yazdığı özel bir mektup ve çizdiği eserleri göndermesinin, sürecin ne kadar içten yaşandığının en güzel göstergelerinden biri olduğunu anlattı.

Tasarımlar TSKGV ürünlerinde hayat bulacak

Törenin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Topçu, vakıf şirketlerindeki mühendislerin yaş ortalamasının 33-34 civarında olduğuna dikkati çekerek, üretilen uçak, helikopter, tank ve diğer sistemlerin temelinde mühendislik kadar sanatın, tasarımın ve geniş bir vizyonun da yattığını vurguladı.

Kıbrıs Barış Harekatı döneminde yaşanan zorlukların ardından milletin bağışlarıyla kurulan şirketlerin başarı hikayesini genç kuşaklara aktarmayı amaçladıklarını belirten Topçu, yarışmada ortaya çıkan eserlerin kalıcı hale getirileceğini söyledi.

Topçu, "Ortaokul öğrencilerimizden gelen özel gün kartı tasarımları, vakfımızın web sitesi üzerinden bağışçılarımızın kullanımına sunulacak. Lise öğrencilerimizin tişört tasarımları ise şirketlerimizin lisanslı ürünleri olarak basılıp satılacak. Bu resimlerin tamamını dijital bir altyapıda arşivliyoruz. Gelecek yıllarda bu yarışmada nice eserlerin birikeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dereceye giren öğrenciler

İki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada, lise öğrencilerine yönelik Tişört Tasarım Yarışması'na 3 bin 262, ortaokul öğrencilerine yönelik Özel Gün Kartı Tasarım Yarışması'na ise 3 bin 845 başvuru yapıldı.

Tişört kategorisinde İstanbul, Ankara ve Bursa, Özel Gün Kartı kategorisinde ise Konya, Muğla ve Ankara en çok başvuru yapan iller olarak öne çıktı.

Değerlendirmeler sonucunda lise kategorisinde Sude Kahraman birinci, Kardelen Güneş ikinci, Özge Kayra Darılmaz üçüncü oldu. Ortaokul kategorisinde ise birinciliği Ahmet Emin Erkol, ikinciliği Ecrin Kara, üçüncülüğü de Melis Turan elde etti.

Tören, Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi.