Bingöl'ün Genç ilçesinde "huzur uygulaması" gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kafe, oyun salonu, park ve bahçelerde yapılan uygulamada, 205 kişinin üs araması yapıldı, 63 araç kontrol edildi.
Uygulamada üzerinde 5,40 gram esrar ele geçirilen kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Genç'te Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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