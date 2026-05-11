Genç Yönetmenlerden Buca Belediyesi'ne Teşekkür

(İZMİR) - 21. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali'ne ev sahipliği yapan Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi, bağımsız sinemacıların buluşma noktası oldu. Düzenlenen söyleşide yönetmenler Yalın Çağdaş Eşsiz ve Berkant Bilgi, Buca Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Bağımsız sinemanın nefes alması için bu tür dayanışmalar hayati önem taşıyor" mesajını verdiler.

Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), bu yıl "Kes-Tik Baştan Çekiyoruz" sloganıyla 21'inci kez izleyiciyle buluştu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen festivalin İzmir ayağında, Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi kapılarını bağımsız sinemaya açtı. 4 - 6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen gösterimlerin ardından düzenlenen söyleşide, genç yönetmenler bağımsız film yapmanın zorluklarına değinerek Buca Belediyesi'nin sunduğu desteğin önemini vurguladılar.

"FİLMİMİZİ GÖSTERECEK YER BULMAK, ÇEKMEK KADAR ZOR"

Moderatörlüğünü Ferhat Ertan'ın üstlendiği "Türkiye'de Kısa Film Çekmek" konulu söyleşiye yönetmenler Yalın Çağdaş Eşsiz ve Berkant Bilgi konuşmacı olarak katıldı. Söyleşide söz alan Berkant Bilgi, Türkiye'de film üretim sürecinin yanı sıra dağıtım ve gösterim aşamasında yaşanan tıkanıklıklara dikkat çekerek, "Türkiye'de film çekmek zor, ancak filmi gösterecek yer bulmak bazen daha da zor olabiliyor. İşçi Filmleri Festivali ve Buca Belediyesi'nin iş birliğini bu anlamda çok kıymetli buluyorum. Bizlere böyle bir alan tanıdıkları için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Yönetmen Yalın Çağdaş Eşsiz ise ekonomik kısıtlamalar altındaki bağımsız sinemacılar için yerel yönetimlerin desteğinin hayati olduğunu belirterek, "Festivallerimiz, sponsorsuz ve ücretsiz döndüğü için filmlerimizi halkla buluşturacak salonlara ihtiyaç duyuyoruz. Bağımsız ve genç yönetmenlerin filmlerini sergileyebileceği mecralar maalesef çok kısıtlı. Bu imkanı sağladığı için Buca Belediyesi'ne minnettarız" dedi.

BUCA'DA DOLU DOLU ÜÇ GÜN

Festival kapsamında üç gün boyunca emek ve yaşam temalı pek çok yapım Bucalı sinemaseverlerle buluştu. Program kapsamında, 4 Mayıs Pazartesi günü "Geçiş, Kasiyerler Ayağı, Uyku Kapında, Pat, Tek Çekimde Emek, Kötü Bir Zamanda mı Aradım, Parçalı Yıllar"; 5 Mayıs Salı günü "Taşın Rengi, Toprağın Hatırası, Kimseyi Öldürmek İstemiyorum, Yerli Yurtsuz"; 6 Mayıs Çarşamba günü ise "Yeni Hah, Ekmek Mevsimi, Petra Kelly: Derhal Harekete Geç" filmlerinin gösterimleri gerçekleştirildi.