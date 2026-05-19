Gençler Anıtkabir'de Atatürk'ü Andı

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN
(ANKARA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ülkenin dört bir yanından gelerek Anıtkabir'i ziyaret eden binlerce genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti ve bağlılığı dile getirdi. Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını vurgulayan gençler, "Atatürk'e minnettar ve çok şey borçlu" olduklarını ifade etti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i binlerce genç ziyaret etti. Farklı illerden gelen gençler Anıtkabir'de ANKA Haber Ajansı'na, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti, saygıyı ve yaşadıkları gururu dile getirdi. Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramın coşkusunu yaşayan gençler, Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını vurguladı.
Ankara Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden gelen 9'uncı sınıf öğrencilerden Emirhan ve Kaan, Atatürk'ün huzurnda olmaktan "mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bir diğer öğrenci, "Mutluyuz ve olabildiğince yaşatmaya ve unutturmamaya çalışıyoruz. Bayramı en coşkulu şekilde kutluyoruz" dedi.
Ankara'dan okulun organizasyonuyla Anıtkabir'e ziyarette bulunduklarını belirten bir öğrenci şöyle konuştu:
"Gurur duyuyorum çünkü çok güzel bir milletiz. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı kutlamak istedik. Biz de bu yüzden bugün Anıtkabir'e geldik ve bundan dolayı da çok mutluyum. Keşke Atatürk'ü görebilseydim, gerçekten çok isterdim. Keşke biraz daha uzun yaşayabilseydi, her şey için ona çok teşekkür etmek isterdim."
Bursa'dan geldiğini ve ilk kez Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten bir öğrenci de "Bugün için o kadar uğraşılmış ki bizim deyişimizle 'bu çok üst level bir şey.' Bu, hiçbir millette yok sadece Türkiye'ye özel bir şey. Bugün benim için çok anlamlı. Burası çok farklı bir yer, geldiğim için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.
"Bu vatanı kurduğu için ve bize bıraktığı için Atatük'e çok minnettarız" diyen bir başka öğrenci "Bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da onu tekrar anıyoruz" şeklinde konuştu."
Atatürk'e "Samsun'a çıkarken neler düşündüğünü, neler hissettiğini, korkup korkmadığını" sormak istediğini ifade eden Hüseyin isimli öğrenci şunları söyledi:
"Hiç geri çekilmeyi düşünüp düşünmediğini, savaşlarda nasıl bu kadar iradeli ilerleyebildiğini sorardım. Türk gençleri olarak, birçok sorumuz olurdu. Buraya geldiğim için, Ata'mızın bize emanet ettiği bayramı kutladığımız için mutluyuz, gurur duyuyoruz çünkü bu vatan bize emanet edildi ve böyle bir bayram verildi. Küçükken 23 Nisan'ı kutluyorduk, şimdi 19 Mayıs'ı. Bunlar da bize huzur ve güven veriyor. Bunlar bize bu vatanın bölünmeyeceğini söylüyor."
