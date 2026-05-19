Gençler Anıtkabir'de Atatürk'ü Andı

19.05.2026 14:32
19 Mayıs Bayramı'nda binlerce genç, Atatürk'e minnet duygularını Anıtkabir'de dile getirdi.

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ülkenin dört bir yanından gelerek Anıtkabir'i ziyaret eden binlerce genç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti ve bağlılığı dile getirdi. Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını vurgulayan gençler, "Atatürk'e minnettar ve çok şey borçlu" olduklarını ifade etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i binlerce genç ziyaret etti. Farklı illerden gelen gençler Anıtkabir'de ANKA Haber Ajansı'na, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duydukları minneti, saygıyı ve yaşadıkları gururu dile getirdi. Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramın coşkusunu yaşayan gençler, Atatürk'ün emanetine sahip çıkacaklarını vurguladı.

"EN COŞKULU ŞEKİLDE KUTLUYORUZ"

Ankara Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden gelen 9'uncı sınıf öğrencilerden Emirhan ve Kaan, Atatürk'ün huzurnda olmaktan "mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Bir diğer öğrenci, "Mutluyuz ve olabildiğince yaşatmaya ve unutturmamaya çalışıyoruz. Bayramı en coşkulu şekilde kutluyoruz" dedi.

"GURUR DUYUYORUM"

Ankara'dan okulun organizasyonuyla Anıtkabir'e ziyarette bulunduklarını belirten bir öğrenci şöyle konuştu:

"Gurur duyuyorum çünkü çok güzel bir milletiz. Atatürk'ün bize armağan ettiği bu bayramı kutlamak istedik. Biz de bu yüzden bugün Anıtkabir'e geldik ve bundan dolayı da çok mutluyum. Keşke Atatürk'ü görebilseydim, gerçekten çok isterdim. Keşke biraz daha uzun yaşayabilseydi, her şey için ona çok teşekkür etmek isterdim."

"BU SADECE TÜRKİYE'YE ÖZGÜ"

Bursa'dan geldiğini ve ilk kez Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten bir öğrenci de "Bugün için o kadar uğraşılmış ki bizim deyişimizle 'bu çok üst level bir şey.' Bu, hiçbir millette yok sadece Türkiye'ye özel bir şey. Bugün benim için çok anlamlı. Burası çok farklı bir yer, geldiğim için çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜKKEN 23 NİSAN'I, ŞİMDİ 19 MAYIS'I KUTLUYORUZ"

"Bu vatanı kurduğu için ve bize bıraktığı için Atatük'e çok minnettarız" diyen bir başka öğrenci "Bu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da onu tekrar anıyoruz" şeklinde konuştu."

"BU VATANI KURDUĞU İÇİN VE BİZE BIRAKTIĞI İÇİN ATATÜRK'E ÇOK MİNNETTARIZ"

Atatürk'e "Samsun'a çıkarken neler düşündüğünü, neler hissettiğini, korkup korkmadığını" sormak istediğini ifade eden Hüseyin isimli öğrenci şunları söyledi:

"Hiç geri çekilmeyi düşünüp düşünmediğini, savaşlarda nasıl bu kadar iradeli ilerleyebildiğini sorardım. Türk gençleri olarak, birçok sorumuz olurdu. Buraya geldiğim için, Ata'mızın bize emanet ettiği bayramı kutladığımız için mutluyuz, gurur duyuyoruz çünkü bu vatan bize emanet edildi ve böyle bir bayram verildi. Küçükken 23 Nisan'ı kutluyorduk, şimdi 19 Mayıs'ı. Bunlar da bize huzur ve güven veriyor. Bunlar bize bu vatanın bölünmeyeceğini söylüyor."





"ATATÜRK'E BÜTÜN MİLLETİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDERİM"
Anıtkabir'e ilk kez geldiğini söyleyen bir üniversite öğrencisi "Özellikle bugün gelmek istedik çünkü bu heyecanı daha fazla yaşamak istedim. Tüyleri diken diken eden bir ortam. Çok yoğun duygular hissediyorum, burada olduğum için mutluyum. O dönemleri hissetmek ise biraz hüzünlendiriyor insanı. Aynı zamanda çok da mutlu ediyor" diye konuştu. "Atatürk'e bütün milletimiz adına teşekkür ederim" diyen öğrenci duygusal anlar yaşadı.




"ATA'MIZ İÇİN SAMSUN'UN ÖNEMİ BAŞKA"
"Samsun'dan geldiklerini" vurgulayan Samsun 19 Mayıs Üniversitesi 2'nci sınıf öğrencileri "Biz önemli günlerde gelmeye çalışıyoruz. Ata'mız için zaten Samsun'un önemi başka. Ata'mıza bizim de çok vefa borcumuz var. Onun için elimizden geldiğince ziyaret etmeye çalışıyoruz. Her gelişimizde ayrı duygular yaşıyoruz, insanın içi mutluluk doluyor. Gençlerimizin ona ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.
"BU ÜLKEDE YÜZ YIL ÖNCE BÜYÜK BİR DEVRİM OLDU"
Yurt dışından geldiğini ve ilk kez Anıtkabir'i ziyaret ettiğini belirten bir ziyaretçi de duygularını şöyle ifade etti:
"Normalde Berlin'de yaşıyorum. Türkiye'ye bir hafta önce geldim, 19 Mayıs için de Ankara'ya geldim. İlk gelişim ve çok heyecanlıyım. Gözlerim doluyor. Bu ülkede neredeyse 100 küsur sene önce büyük bir devrim olmuş ve bunu bizim zamanımızda birçok insan unutmuş gibi gözüküyor. Atatürk zamanında çok destek görmemiş ama buna rağmen çok büyük işler başarmış ve Türkiye için önemli bir adım atmış. O adımı atmasaydı Türkiye şu an Türkiye olmazdı."
"İNŞALLAH ONUN GİBİ BİR ÖĞRETMEN OLABİLİRİZ"
Öğretmen adayı olduğunu belirten bir yurttaş, "İnşallah onun gibi bir öğretmen olabiliriz çünkü o sadece çocuklara değil, hepimize nasıl bir insan olmamız gerektiğini öğretti. Umarım biz de onun yolunda güzel nesiller yetiştirebiliriz" dedi.
"OKUYORSAM, TÜRKÇE KONUŞUYORSAM BUNU ONA BORÇLUYUM"
Bir üniversite öğrencisi de "Ona çok teşekkür ederim. Şu anda buradaysam, okuyorsam, Türkçe konuşuyorsam bunu ona borçluyum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA

