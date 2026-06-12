Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Balıkesir'de Tamamlandı - Son Dakika
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Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Balıkesir'de Tamamlandı

Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Balıkesir\'de Tamamlandı
12.06.2026 11:04
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Balıkesir'de düzenlenen yarışmalara 350 yarışmacı katıldı, dereceye girenlere ödüller verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca bu yıl 11'incisi düzenlenen Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları'nın Marmara Bölge Finali, Balıkesir'de tamamlandı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde 8-11 Haziran'da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, bölge illerinden yaklaşık 350 yarışmacı katıldı.

Yarışmalarda gençler, bilgi, şiir, ses ve tiyatro kategorilerinde dereceye girebilmek için mücadele etti. Etkinliklerin ardından dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, yaptığı açıklamada, gençlerin sporun yanı sıra sanat ve kültür alanlarında da kendilerini göstermelerini önemsediklerini belirtti.

Yarışmaların gençlerin gelişiminde önemli bir basamak olduğunu aktaran Özalp, bölge finallerini kentte başarıyla tamamlamaktan gurur duyduklarını ifade ederek, katılan ve emek veren tüm gençleri kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Balıkesir'de Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Selda Çolak Selda Çolak:
    güzel bir etkinlik olmuş ama tabi ki bu tür şeylerin medya tarafindan yeterince duyurulmadığını görsek bile çalışmalar devam ediyor. insanlar genel olarak bu programlardan haberdar olmuyorlar ya da haberdar olsalar bile çoğu kişi katılmıyor işte 0 0 Yanıtla
  • Dilek Bingöl Dilek Bingöl:
    bu tür etkinliklerin düzenlenmesi çok güzel de tabii ki gençlerimize disiplin ve saygı değerlerinin verilmesi de o kadar önemli hatta belki daha da önemli olabilir 0 0 Yanıtla
  • İzzet Çalı İzzet Çalı:
    350 kişi için bu kadar para harcamaya değerdi mi yani yoksa başka şeylere harcanabilir miydi bunu merak ettim 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Balıkesir'de Tamamlandı - Son Dakika
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