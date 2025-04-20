Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası Kapanış Töreni

Samsun'da düzenlenen Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'nın kapanış seremonisi yapıldı.

Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonda düzenlenen seremoniye, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası'na katılan 25 ülkeden sporcu ve teknik ekip katıldı.

Kapanış seremonisinde Samsun Capoeira Derneği capoeira gösterisi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ise Kafkas dansları gösterisi gerçekleştirdi.

Avrupa Bowling Federasyonu Başkanı Marios Nicoladis, programda yaptığı konuşmada, şampiyonada emeği geçen teknik ekibi sahneye çağırarak teşekkür etti. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonuna (TBBDF) ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nicoladis, "TBBDF Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı, yaptığınız bu organizasyondan dolayı gurur duyuyor olmalısınız. Farklı organizasyonlarda Türkiye'ye tekrar gelmek istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, umarım gecenin tadını çıkarırsınız." dedi.

TBBDF Başkanı Bayazıtlı ise organizasyonda 25 ülkeden katılan sporcu ve teknik ekibi ağırlamış olmaktan gurur duyduğunu söyledi. Bayazıtlı, konuşmasında şunları kaydetti:

"Ev sahipliği yaptığımız bu büyük organizasyonda genç sporcularımızın tarihimizde ilk kez madalya alması bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Şampiyonaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm paydaşlara ve organizasyon ekibimize ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni turnuvalarda, yeni başarı hikayelerinde tekrar bir araya gelmek dileğiyle, hepinize sağlıklı, başarılı ve bowling dolu günler dilerim."

Şampiyonaya katılan 25 ülke temsilcilerine federasyon yetkililerince plaket takdim edildi.