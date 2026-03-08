Gençler Geleceği İnşa Etmeli

(İSTANBUL) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında, "Kendi geleceğimizi inşa etmenin vakti gelmiştir. İnisiyatifi ele almanın vakti gelmiştir. Hep birlikte Türk gençliği olarak inisiyatifi ele alarak kendi geleceğimizi oluşturalım diyorum" diye konuştu.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın Küçükçekmece Nikah Sarayı'nda dün düzenlediği iftar programına ev sahibi Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yanı sıra BTP Genel Başkanı Baş, Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ve eski Devlet Bakanı Ufuk Söylemez katıldı. İftar sonrası liderler, davetlilere seslendi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, "Vatan sevgisi olanın, davası vatan olanın davası tektir. Değerli dostlarım, bugün burada siyasi partiler var. Bağımsız Türkiye Partisi, Zafer Partisi ve Adalet Partisi. Bizler aynı davanın insanlarıyız. Bu iftar bu manada çok önemlidir. Bu iftar programı bizler için tıpkı Azerbaycan ve Türkiye gibi ayrı devlet olsak da tek millet olduğumuzu göstermektedir" dedi.

Baş da şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sorunu adaletsizlik"

"Ülkemizin en büyük, en temel sorunu; dünyamızın en büyük sorunu adaletsizliktir. Adaletsizlik dört bir yanımızı sarmış vaziyette. Bunu nasıl yaşıyoruz? Aslında cezaevlerinde, adliye koridorlarında, basında ve hayatımızın her alanında adaletsizliği yaşıyoruz. Bütün dünya servetlerinin yüzde 90'ı dünya nüfusunun yüzde 10'unun elinde birikmiş vaziyette. Aslında ekonomik olarak da hem dünya hem Türkiye büyük bir adaletsizliğin pençesindeyiz ve bu adaletsizliği değiştirmediğimiz sürece dünyada huzur bulmamız asla mümkün olmayacaktır."

"Köklü ekonomik değişimi sağlayabileceğimiz tek yol Milli Ekonomi Modeli"

Bizlerin ekonomiye dair küçük ve basit çözümlerden öte köklü değişimleri yapmamızın zamanı ve vakti gelmiştir. Türkiye'nin önündeki çıkış yolu… Geçen ay bizler Viyana'daydık. Viyana'da 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi'ni gerçekleştirdik. Bu kongreye dünyanın 21 farklı ülkesinden 50'den fazla akademisyenin katıldı. Alanında uzman ekonomistler şunu söylediler: 'Sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın Milli Ekonomi Modeli'ne ihtiyacı var.' Dolayısıyla bizim köklü değişikliklere ihtiyacımız var. Merhum genel başkanımız, ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş'ın kaleme aldığı Milli Ekonomi Modeli'nin Türkiye'de uygulanması için bizler yola düştük. Bu köklü ekonomik değişimi sağlayabileceğimiz tek tez, tek yol, tek yöntem Milli Ekonomi Modeli'ni iktidar etmektir.

"Kendi geleceğimizi inşa etmenin vakti gelmiştir"

Bizler Türk gençliği olarak artık her zaman, her yerde şunu söylüyoruz: Kendi geleceğimizi inşa etmenin vakti gelmiştir. İnisiyatifi ele almanın vakti gelmiştir. Hep birlikte Türk gençliği olarak inisiyatifi ele alarak kendi geleceğimizi oluşturalım diyorum."