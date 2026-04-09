Gençler ve Derneklerden İşbirliği

Havza Yenilikçi Projeler Geliştirme Derneği (PROGEL) yöneticileri, gençlik buluşmaları kapsamında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havza Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri ile bir araya geldi.

Özel bir işletmede gerçekleştirilen programda Havza PROGEL Başkanı Seyit Ahmet Dikmen ve dernek yöneticileri, Havza MYO öğrencileri ile buluştu.

Dikmen, öğrencilere derneğin kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Amacımız hayata geçireceğimiz projeler ile ilçemize ve gençliğimize katkı vermek. Bu yolda değerli gençlerimizin bizlere katkılarını önemsiyoruz." dedi.

Dernek yöneticilerinden Nevin Küçükenez ise katılımcılara Erasmus programı ve projeleri ile hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı.