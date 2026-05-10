Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya etkili başlayan Kasımpaşa, ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Gençlerbirliği ise ilk yarının son bölümünde Adama Traore'nin golüyle farkı bire indirdi.
İkinci yarıda baskısını artıran kırmızı-siyahlılar, Dimitrios Goutas'ın golüyle skora denge getirdi. Ev sahibi ekip, 70. dakikada Franco Tongya'nın penaltıdan kaydettiği golle 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Gençlerbirliği sahadan galibiyetle ayrıldı.
