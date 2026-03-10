Gençlerden Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Gençlerden Ramazan Etkinliği

10.03.2026 12:49
Rize'de lise öğrencileri, az cemaati olan camilerde iftar ve teravih etkinliği düzenledi.

RİZE'nin Pazar ilçesinde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında öğretmenleri eşliğinde iftar yapan yaklaşık 100 lise öğrencisi, cemaati az olan camilerden Melyat Camisi'ne gidip teravih namazı kıldı. Camide öğrencilerle bir araya gelen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Gençler gönüllü olarak her gün topluca bir camide namaz kılıyorlar. Ben tebrik ediyorum gençlerin bu heyecanını, bu coşkusunu mutlulukla karşılıyoruz. Ramazan bu demek, bu coşkuyu gelecek nesillere aktarmak demek" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesindeki Fen Lisesi öğrencileri, ramazan ayının manevi iklimini yaşatmak adına ilçedeki cemaati az olan camilerde teravih programı düzenledi. Öğretmenleri öncülüğünde 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinlikleri kapsamında önce iftar sofrasında buluşan yaklaşık 100 kişilik öğrenci grubu, dün akşam iftarın ardından ilçede cemaati az olan camilerden Pazar Melyat Camisi'ne gidip, birlikte teravih namazı kıldı. Çevreden de büyük takdir toplayan bu anlamlı etkinliğe, öğrencilerin özel daveti üzerine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da katıldı. Gençleri yalnız bırakmayan Vali Baydaş, öğrencilerle aynı safta buluşup, namaz kıldı.

'GENÇLERİN BU HEYECANINI, BU COŞKUSUNU MUTLULUKLA KARŞILIYORUZ'

Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Bugün Pazar Melyat Camisi'nde gençlerle birlikte teravih kıldık. Güzelliği şudur; Pazar Fen Lisemizin öğrencileri her gün bir iftar programı yapıp cemaati az olan bir camide teravih kılıyorlar ve yüze yakın öğrencimiz geliyor, teravihlerini burada kılıyorlar. Ben de çok mutlu oldum bugün onlara eşlik etmiş olmakla. 'Maarifin Kalbinde Ramazan' diye Milli Eğitim Bakanlığımız bu sene camilerde ramazan ruhunu, ramazan birlikteliğini, beraberliğini, şuurunu yaşamak için çok güzel bir çalışma yapıyor idi Türkiye genelinde. Bu onun en güzel örneklerinden bir tanesi oldu. Edebiyat öğretmenimizin koordinasyonunda gençler gönüllü olarak her gün topluca bir camide namaz kılıyorlar. Ben tebrik ediyorum gençlerin bu heyecanını, bu coşkusunu mutlulukla karşılıyoruz. Ramazan bu demek, bu coşkuyu gelecek nesillere aktarmak demek" dedi.

'CEMAATİ OLMAYAN CAMİLERİ ŞENLENDİRMEYİ ÇOK SEVİYORUZ'

Pazar Fen Lisesi edebiyat öğretmeni Hüseyin Kırmaz da, "Beş yıldır devam ettirdiğimiz ramazan etkinliklerimizde çocuklarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yatılı öğrencilerimizle aile ortamında iftar yapmayı, teravih namazlarına katılmayı, cemaati olmayan camileri şenlendirmeyi çok seviyoruz. Öğrencilerimiz bu anlamda çok keyif alıyorlar. Büyüklerimizin de çok kıymetli destekleri oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

