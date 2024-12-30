Gençlere Alan Açık: Fotoğraf Yarışması Kazananları Belli Oldu

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraklerinden Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen 'Gençlere Alan Açık: Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belirlendi. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliği ile gerçekleştirilen yarışmaya, 68 farklı ilden ve 4 farklı ülkeden toplamda 4 bin 721 fotoğraf başvurusu yapıldı. "Şehir Hikayeleri" temasıyla düzenlenen yarışmanın Halk Ödülü sahibi ise Radar Türkiye üzerinden yapılan oylama sonunda belli olacak.

İBB Kültür A.Ş. tarafından genç yetenekleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen ve proje koordinatörlüğünü Banu Seyhan'ın üstlendiği "Gençlere Alan Açık" yarışmalarının üçüncüsü, fotoğraf alanında gerçekleşti. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliği, Sony ve DifoArt'ın destekleriyle gerçekleştirilen yarışmaya, 68 farklı ilden ve 4 farklı ülkeden fotoğrafçıyı bir araya getirerek şehirlerin renkli ve dinamik hikayelerini mercek altına aldı. Genç fotoğrafçılar, şehrin sokaklarından, anlık detaylardan, zamanın izlerinden ve hayatın küçük ama çarpıcı karelerinden oluşan özgün anlatılarla yarışmaya katıldı. Yarışmaya, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen genç fotoğrafçılardan toplamda 4 bin 721 fotoğraf başvurusu yapıldı.

Banu Tunçağ, Burak Bulut Yıldırım, Coşkun Aral, Prof. Emre İkizler, İzzet Keribar, Murat Abbas, Nihal Gündüz, Orhan Cem Çetin, Ömer Serkan Bakır'dan oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda kazananlar belirlendi. Şehirlerin sokaklarından mekanların anlamını ortaya koyan özgün ve çarpıcı fotoğrafların yer aldığı yarışmanın kazananları şu şekilde:

Birincilik Ödülü: Emirhan Tetik

İkincilik Ödülü: İbrahim Tekeş

Üçüncülük Ödülü: Yahya Engin

Halk Oylaması Başladı

Gençlere Alan Açık: Fotoğraf Yarışması'na katılan fotoğraflardan seçici kurul tarafından belirlenen 53 fotoğraf, Taksim Sanat'ta sergilenmeye başladı. Sergiyle eş zamanlı olarak, yarışmaya katılan eserlerin geniş bir kitleye sunulması amacıyla Radar Türkiye mobil uygulamasında halk oylaması süreci de başladı. Kullanıcılar, Radar Türkiye uygulamasını indirerek, sergilenmekte olan fotoğrafların arasından Halk Ödülü'nün sahibini oylarıyla belirleyecekler. Oylama, fotoğraf sanatının genç yetenekler tarafından nasıl şekillendiğini keşfetmek ve bu sanatçıların kariyerlerini desteklemek için önemli bir fırsat sunuyor.