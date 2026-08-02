Gençlere Evlilik Kredisi Desteği - Son Dakika
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Gençlere Evlilik Kredisi Desteği

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Aile Bakanlığı, Ankara'da 7.726 gence faizsiz evlilik kredisi sağlayarak aile kurumunu güçlendiriyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında Ankara'da bugüne kadar 7 bin 726 genç, faizsiz evlilik kredisi desteğinden yararlandı.

AA muhabirinin Bakanlık verilerinden derlediği bilgiye göre, aile kurumunun güçlendirilmesi ve gençlerin evliliğe teşvik edilmesi amacıyla çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 2024 yılında Aile ve Gençlik Fonu kapsamında hayata geçirilen ve ilk olarak deprem bölgesinde başlatılan proje, 2025'te Aile Yılı dolayısıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı.

Krediden yararlanan 279 çiftin 283 çocuğu dünyaya geldi

Evlenecek gençlerin ekonomik, psikolojik ve sosyal açıdan desteklenerek evliliklerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarının hedeflendiği projede başvurusu onaylanan gençlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanırken, evlilik öncesi ve sonrasında eğitim ile danışmanlık hizmetleri de sunuluyor.

Proje kapsamında Ankara'da bugüne kadar 14 bin 564 çift evlilik kredisi için başvuruda bulundu. Başvurusu uygun bulunan 7 bin 726 genç destekten yararlandı.

Kentte ayrıca 9 bin 884 kişi eğitim ve danışmanlık hizmeti alırken, krediden yararlanan 279 çiftin 283 çocuğu dünyaya geldi.

Öte yandan, proje kapsamında evlilik kredisi yararlanıcılarına yönelik eğitim programları da düzenleniyor. Programlarda katılımcılara evlilik öncesi eğitim kapsamında aile ve finans yönetimine ilişkin bilgi veriliyor.

Eğitimlerde sağlıklı ve güçlü aile yapısının oluşturulması, aile içi iletişim, evlilikte sorumluluklar ile evlilik öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar ele alınıyor.

Projeden kimler yararlanabiliyor?

Projeden yararlanmak isteyen çiftlerin her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuru sahiplerinin 18-29 yaş arasında bulunması, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması, çiftlerin son 6 aylık ortalama gelirinin asgari ücretin 2,5 katını aşmaması ve başvuru tarihinde resmi nikahlarına en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması şartı aranıyor.

Ayrıca, başvuru sahiplerinin Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrasında sunacağı eğitim ile danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi, proje kapsamında daha önce kredi kullanmamış olması ve belirlenen suçlardan kesinleşmiş mahkumiyetinin bulunmaması gerekiyor.

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Evlilik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlere Evlilik Kredisi Desteği - Son Dakika

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