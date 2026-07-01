Gençlere Ücretsiz Müze Girişi! - Son Dakika
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Gençlere Ücretsiz Müze Girişi!

Gençlere Ücretsiz Müze Girişi!
01.07.2026 11:08
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Müzekart GNS projesiyle 19-25 yaş arası gençler, 1 Temmuz-30 Eylül 2026 tarihleri arasında müzelere ücretsiz girecek.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlerin müze ve ören yerlerine ücretsiz girebilecekleri 'Müzekart GNS' projesinin bu yıl da uygulanacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada; 19-25 yaş arasındaki gençlerin, müze ve ören yerlerine ücretsiz girebileceği 'Müzekart GNS' projesinin başladığını bildirdi. Bakan Bak, paylaşımında "Sevgili gençler, ülkemizin tarih ve kültür kokan her bir köşesini gönlünüzce gezin diye Müzekart GNS bu yıl da sizlerle. Doya doya gezin, görün, öğrenin" dedi.

30 EYLÜL'E KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen uygulama kapsamında gençler, 1 Temmuz - 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Türkiye genelindeki 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz ziyaret edebilecek. 2022 yılında başlatılan ve binlerce gencin yararlandığı Müzekart GNS uygulaması, bu yıl da gençlere yaz boyunca ücretsiz kültür yolculuğu fırsatı sunacak. Gençler, arkeolojiden tarihe, etnografyadan sanata uzanan geniş bir yelpazede müze ve ören yerlerini ziyaret edebilecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen gençler, 1 Temmuz itibarıyla 'muzekartgns.com' adresi üzerinden dijital başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurusu onaylanan gençler, 'Türkiye'nin Müzeleri' mobil uygulaması üzerinden dijital Müzekart GNS'lerini kullanabilecek. Müzekart GNS, kişiye özel olarak oluşturuluyor ve ücretsiz olarak sunuluyor. Kart sahipleri, uygulama kapsamındaki her müze ve ören yerine iki kez giriş hakkına sahip olurken; aynı müzeye ikinci giriş ilk ziyaretin ardından en az üç saat sonra yapılabiliyor.

Kaynak: DHA

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