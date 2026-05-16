Gençlik Haftası\'nda Büyükkılıç\'a Ziyaret

Kayseri'de Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile gençler, Gençlik Haftası kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kabakcı ile gençleri başkanlık makamında ağırladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, gençlerin Türkiye'nin geleceği açısından önem taşıdığını ifade etti.

Gençlere yönelik yatırımların ve projelerin kararlılıkla sürdüğünü belirten Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimden spora, sanattan bilime kadar her alanda kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleri, şehrimizi ve ülkemizi başarıyla temsil etmeleri için her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Ziyarette, Kabakcı ve gençler tarafından Büyükkılıç'a çiçek takdim edildi.