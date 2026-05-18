Gençlik Haftası'nda Kaymakam Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik Haftası'nda Kaymakam Ziyareti

Gençlik Haftası\'nda Kaymakam Ziyareti
18.05.2026 16:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaçam Kaymakamı, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaçam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Alaçam Gençlik Merkezi tarafından Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı makamında ziyaret edildi.

Ziyarette Gençlik Haftası dolayısıyla yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilirken, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif alanlarda aktif rol almalarının önemine vurgu yapıldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada gençlik çalışmaları üzerine istişarelerde bulunuldu.

Kaymakam Fatih Kayabaşı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek gençleri her alanda desteklemeye devam edeceğini belirtti. Gençlik Haftası'nın gençlerin birlik, beraberlik ve milli değerler etrafında kenetlenmesine önemli katkı sunduğunu ifade eden Kayabaşı, Alaçam Gençlik Merkezi personeli ve gönüllü gençlere çalışmalarında başarılar diledi.

Alaçam Gençlik Merkezi yetkilileri ise misafirperverliğinden dolayı Kaymakam Fatih Kayabaşı'na teşekkür ederek Gençlik Haftası boyunca çeşitli etkinliklerin devam edeceğini aktardı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Haftası'nda Kaymakam Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:47:49. #7.12#
SON DAKİKA: Gençlik Haftası'nda Kaymakam Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.