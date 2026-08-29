Gençlik İklim Zirvesi Başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cemre Vakfı ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen "NextGenCOP30.5: İklim Zirvesi ve Gençlik Diplomasi Simülasyonu Programı", ikinci günde oturumlarla devam ediyor.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda dün başlayan programda, öğleden önce 6 oturum yapıldı.

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilerden oluşan 200 delege, "Gelişmiş Ülkeler Bloku", "Gelişmekte Olan Ülkeler Bloku", "Geçiş Ekonomileri Bloku", "Petrol Doğalgaz Üreticisi Ülkeler Bloku", "Yağmur Ormanları ve Biyoçeşitliliği Zengin Ülkeler Bloku", "Ada Ülkeleri ve İklim Krizine Karşı Kırılgan Ülkeler Bloku" başlıkları altında toplantılar gerçekleştirdi.

Toplantılarda, iklim kriziyle mücadele ve ülkelerin alabileceği önlemler konuşuldu.

Oturumlara ilişkin değerlendirmede bulunan NextGenCOP30.5 Baş İklim Eylemi Elçisi Hüseyin Atakan Kubat, dünyanın dört bir yanından gelen delegelerin, 6 farklı blokta COP31'in resmi 10 temasına yönelik müzakereler gerçekleştirdiğini söyledi.

Müzakerelerde, sağlık, gençlik ve eğitim konularının da ele alındığını belirten Kubat, "Dünya artık 2030 itibarıyla değişmeye çok daha hızlı başlıyor. İklim eylemi, iklime dair geçiş ekonomisi de bunun en büyük örneği. Müzakerelerimizde delegelerimizin, Türkiye'nin birçok yerinden gençlerin ele aldıkları meselelerden en önemlileri, 'Enerji dönüşümü nasıl gerçekleştirilecek?' ya da 'Daha sürdürülebilir bir altyapıyı nasıl kuracağız?' Ama tabii ki buradaki en önemli nokta, Bakanımız Murat Kurum'un da ifade ettiği gibi diyalog, uzlaşı ve eylem." dedi.

Kubat, kasımda Antalya'da düzenlenecek COP31 öncesinde gerçekleştirilen etkinliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Biz burada aslında diyalogları müzakere ediyoruz, uzlaşıları simüle ediyoruz. Bu simülasyon sonucunda da bir aksiyon, bir eylem hedefliyoruz. Bu konferansımızın sonunda 200 delegemizin çıkaracağı metin, Antalya Anlaşması olacak. Bu anlaşma neticesinde de COP31'e resmi bir çıktı sunmuş olacağız gençlik eliyle. Bugün bu konu hakkında önemli bir ilerleme katedeceğiz. Çünkü azaltım ve adaptasyon başlığına odaklanıyoruz. Önümüzdeki gün de finans kısmına odaklanacağız."

Finans konusunun dönüşüm sürecinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Kubat, "Çünkü biliyorsunuz ki iklim krizinden birtakım ülkeler başkalarına göre çok daha sorumlu. Bugün Batı'nın gelişmiş dünyası çok uzun yıllar boyu kirli bir şekilde sanayileşti ve bir sorumluluk aldılar aslında iklim krizine yönelik. Bugün bu sorumluluğu 'finans' başlığı altında oturumlarımızda konuşuyoruz. 'Buradaki iklim geçişi, sürdürülebilirlik uygulamaları nasıl finanse edilecek?' diye aslında kararlar alıyor delegelerimiz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe video konferansla katılan Cambridge Üniversitesinden Prof. Khaled Soufani, "İklim Finansmanı ve Döngüsel Ekonomi" başlıklı sunum yaptı.

İklim krizi finansmanı ve döngüsel ekonomi üzerine değerlendirmelerde bulunan Soufani, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Etkinlik, öğleden sonraki panel ve oturumlarla devam edecek.