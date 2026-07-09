Gençlik Merkezleri Sayısı 600'e Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gençlik Merkezleri Sayısı 600'e Çıktı

Gençlik Merkezleri Sayısı 600\'e Çıktı
09.07.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Bak, Türkiye'de gençlik merkezi sayısının 600'e ulaştığını açıkladı. Gençler için birçok hizmet sunuluyor.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlik merkezi sayımızı yaklaşık 600'e çıkardık. Bir zamanlar 30-40 civarında olan gençlik merkezleri bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimize hizmet veriyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli programlara katılmak üzere Amasya'ya geldi. Bakan Bak, programı kapsamında ilk olarak Merzifon Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Törene; Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ile vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, "Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere ve spora verdiği önem, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirilen eserlerle görülmektedir. Gençlik merkezi sayımızı yaklaşık 600'e çıkardık. Bir zamanlar 30-40 civarında olan gençlik merkezleri bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimize hizmet veriyor. Bunun yanında modern stadyumlar, kapalı spor salonları, olimpik ve yarı olimpik yüzme havuzları, gençlik kampları, atletizm tesisleri ve halı sahalarla ülkemizi spor yatırımlarıyla donattık" dedi.

'GENÇLERİMİZ HAYATIN GÜZELLİKLERİNİ SPORLA KEŞFETSİNLER'

Gençlik merkezlerinin sadece spor yapılan alanlar olmadığını vurgulayan Bakan Bak, "Buralarda gençlerimiz sanat, kültür, tiyatro ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştiriyor, sosyalleşiyor ve toplumsal değerlerle buluşuyor. Aynı merkezde bir genç saz çalarken, diğeri basketbol ya da voleybol oynayabiliyor. Bu merkezler ailelerimiz için de büyük önem taşıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 350 genç ofisi var ve bugüne kadar 1,5 milyon gence ulaştı. Gençlik merkezlerinde görev yapan ekipler köy okullarını boyadı, çocuklara tiyatro gösterileri sunuluyor ve çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütülüyor. Buralar bilim, kültür ve sanat yuvalarıdır. Gençlerimiz için yapılmaya da devam edecektir. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın en önemli görevlerinden biri de gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Çocuklarınızı gençlik merkezlerimize, spor salonlarımıza ve yüzme havuzlarımıza getirin. Spor yapsınlar, sosyalleşsinler, hayatın güzelliklerini sporla keşfetsinler. Spor yapan gençler toplumun gururu olur. Biz gençlerimizi dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, alkol, kumar ve diğer kötü alışkanlıklardan uzak tutmak istiyoruz" diye konuştu.

'AMASYA, GÜREŞİN ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN BİRİ'

Daha sonra Suluova'daki Gençlik Merkezi'nin açılışını yapan Bakan Bak, "Bugün Türk güreşine büyük hizmetler yapmış, bayrağımızı Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda dalgalandırmış Sayın Mahmut Demir'in adını taşıyan yeni spor salonunun açılışını yapıyoruz. Kendisine ülkemize yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Amasya, güreşin önemli merkezlerinden biri. Suluova'da da güreşe büyük değer veriliyor. Şampiyonların isimlerinin hayattayken yaşatılması çok kıymetli. İnşallah buradan da yeni şampiyonlar çıkacak" dedi. Bakan Bak, Suluova'ya yarı olimpik yüzme havuzu kazandıracaklarının da müjdesini verdi.

Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Osman Aşkın Bak, Yerel Haberler, Politika, Gençlik, Amasya, Güncel, Kültür, Sanat, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gençlik Merkezleri Sayısı 600'e Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu Pakistan, kaybolan kargo uçağının enkazının bulunduğunu duyurdu
NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı NATO zirvesi dünya basınında böyle yankılandı
Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması Türkiye ve İngiltere arasında savunma ortaklığı anlaşması
Çekya Başbakanı, Ukrayna’ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak Çekya Başbakanı, Ukrayna'ya yönelik 70 milyar avroluk yardıma katkıda bulunmayacak
Rusya’da dizel yakıt ihracatı yasaklandı Rusya'da dizel yakıt ihracatı yasaklandı
Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti Nişanına günler kala trafik kazasında hayatını kaybetti

17:23
Arjantin’e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
Arjantin'e kara para aklama iddiaları kapsamında soruşturma
16:24
Bir bakan bir daha baktı Melisa Aslı Pamuk’tan iddialı seçim
Bir bakan bir daha baktı! Melisa Aslı Pamuk'tan iddialı seçim
15:47
Acı ikiye katlandı Çisem’den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
Acı ikiye katlandı! Çisem'den sonra minik kızı da hayatını kaybetti
14:37
Erdoğan’ın hediyesi Avrupa’da gündem oldu Meloni’nin kararı dikkat çekti
Erdoğan'ın hediyesi Avrupa'da gündem oldu! Meloni'nin kararı dikkat çekti
14:34
Fikstür çekildi: Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu
Fikstür çekildi: Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:23
Pentagon’un 3 katı büyüklüğünde Ay Yıldız Karargahı’ndan ilk görüntüler
Pentagon'un 3 katı büyüklüğünde! Ay Yıldız Karargahı'ndan ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 17:35:45. #.0.2#
SON DAKİKA: Gençlik Merkezleri Sayısı 600'e Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.