Gençlik Orkestrası'ndan 19 Mayıs Konseri
Gençlik Orkestrası'ndan 19 Mayıs Konseri

22.05.2026 10:58
ÇÜ Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrası, 19 Mayıs'ta klasik eserler seslendirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında konser verdi.

Mithat Özsan Amfisi'nde gerçekleştirilen konserde, konservatuvar bünyesinde yapılan seçmelerle belirlenen genç solistler, Gençlik Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne aldı.

Orkestra şefliğini Valid Ağayev'in üstlendiği konserde, ortaokul, lise ve lisans düzeyindeki öğrenciler aynı sahneyi paylaştı.

Konserde öğrenciler, klasik müzik repertuvarından seçkin eserleri seslendirdi.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Ülviyye Akbaş, gençlerin erken yaşta sahne deneyimi kazanmasının sanatsal gelişimleri açısından önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konsere, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

