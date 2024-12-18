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Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı

Gençlik Politika Belgesi Çalıştayı

Kırşehir ve Yozgat'ta gençlerin görüşlerini dinlemek amacıyla çalıştaylar yapıldı.

18.12.2024 16:47
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca Kırşehir ve Yozgat'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kırşehir Cacabey Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayda konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Daire Başkanı Hasan Urhan, gençleri daha fazla dinlemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Gençlik Politika Belgesi'ni güncelleme çalışmalarının sürdüğünü, çalıştayların 81 ilde devam ettiğini bildiren Urhan, gençlerin görüş ve taleplerini dinleyerek fikir alışverişi yapacaklarını dile getirdi.

Çalıştayın gençlerin katıldığı en önemli toplantı olduğunu aktaran Urhan, "Devletimiz ve bakanlığımız, gençlere yönelik nasıl politika uygulayacak, bunları belirlemek istiyoruz. O yüzden bu çalıştayımız çok kıymetli ve değerlidir. Katılan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Kubilay Kalaycıoğlu ise gençlere daha fazla imkan ve deneyim sunulması amacıyla çalıştayın gerçekleştirildiğini belirtti.

Çalıştaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek başkanları, akademisyenler, sporcular ve gençler katıldı.

Yozgat

Yozgat Bozok Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştay, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, gençlerin hayallerini, ideallerini, enerjilerini ve fikirlerini dikkate alarak yüzyıllara hedef olacak bir gençlik vizyonu çalıştayı hazırlanmaya çalışıldığını söyledi.

Yeni Türkiye Yüzyılı'nda hedeflere ulaşmak için gençlerin geniş katılımlı düşüncelerine, bilgilerine önem verdiklerini ifade eden Sapmaz, "Bugün burada sizlerin düşünceleri ve fikirleriyle oluşturacağımız vizyon çalıştayında, ülkemizin politika belgesini beraber hazırlayacağız." şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından gençlerin görüş ve önerileri not alındı.

Çalıştaya, Vali Yardımcısı Türker Çağatay Halim, il müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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