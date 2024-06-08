Gençlik ve Spor Bakanı Ampute Futbol Milli Takımı'nı Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Ampute Futbol Milli Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Ampute Futbol Milli Takımı\'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda İspanya'yı yenerek şampiyon olmasının azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının göstergesi olduğunu belirtti. Ayrıca, teknik ekip, idareciler ve sporcuların ailelerini de kutladı ve başarılarının devamını diledi.

08.06.2024 19:29
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı yenerek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik ediyorum. Ampute Futbol Milli Takımımızın bu başarısı, azmin ve inancın karşısında hiçbir engelin duramayacağının en açık göstergesidir. Şampiyonlukta emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de canıgönülden kutluyor, milli futbolcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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