Gençlik ve Spor Bakanı Esra Bayrak'ı Tebrik Etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanı Esra Bayrak'ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Esra Bayrak'ı tebrik etti. Bakan Bak, Esra Bayrak'ın başarısının diğer sporculara ilham kaynağı olacağını belirtti ve Avrupa şampiyonluğunda pay sahibi olanlara teşekkür etti.

13.06.2024 22:19
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metrede altın madalya kazanan milli sporcu Esra Bayrak'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İsveç'in Uppsala kentinde düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda ülkemize 100 metrede ilk altın madalyayı kazandıran ve bu başarısı ile Avrupa şampiyonu olan Esra Bayrak'ı kutluyorum. Milli sporcumuzun başarısının kendisinden sonra gelen sporculara ilham kaynağı olacağına inanıyorum. Avrupa şampiyonluğunda pay sahibi olanlara teşekkür ediyor, Esra Bayrak'ın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Esra Bayrak'ı Tebrik Etti - Son Dakika

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