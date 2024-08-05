Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda şampiyon olan milli sporcuları kutladı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Lihtenştayn'da düzenlenen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli sporcuları kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Lihtenştayn'daki Gams-Werdenberg Golf Kulübünde düzenlenen Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda hem kadınlar hem de erkeklerde şampiyonluğa ulaşan milli golfçülerimizi kutluyorum. Ülkemiz tarihinde ilk kez Avrupa Takımlar Golf Şampiyonası'nda zirvede yer alan Erkek ve Kadın Milli Golf Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.