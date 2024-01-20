Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsunspor\'un trafik kazasının 35. yılında başsağlığı diledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Samsun spor kafilesinin 20 Ocak 1989'da geçirdiği trafik kazasının 35. yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Bak, mesajında, "Tam 35 yıl önce Malatya deplasmanı için yola çıkan Samsunspor kafilesinin geçirdiği acı kaza hala zihinlerimizde, hala yüreğimizi acıtmakta… Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic, teknik direktör Nuri Asan ve otobüs şoförü Asım Özkan... Başta spor camiamız olmak üzere Türkiye'yi yasa boğan 20 Ocak 1989'da yaşanan bu hadisenin bir daha yaşanmaması temennisiyle, hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına, Samsunspor ailesine ve tüm Türkiye'mize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.