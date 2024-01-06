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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024'ü 'Hareketlilik Yılı' ilan etti - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024'ü 'Hareketlilik Yılı' ilan etti

Antalya'nın Serik ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığının 2024 yılını 'Hareketlilik Yılı' ilan etmesi dolayısıyla 'Serik yürüyor' sloganıyla bir yürüyüş düzenlendi. Kaymakam Cemal Şahin, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde yürüdü. Şahin, ilçede başlatılan 'Serik yürüyor' hareketinin, Bakanlığın ilan ettiği 'Hareketlilik Yılı' ile genişletildiğini belirtti ve hareketli yaşam bilincini yaymak amacıyla farklı noktalarda yürüyüş programları düzenleneceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2024\'ü \'Hareketlilik Yılı\' ilan etti
06.01.2024 - 16:52,
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2024 yılının "Hareketlilik Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Antalya'nın Serik ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

"Serik yürüyor" sloganıyla Millet Bahçesi'nde bir araya gelen Kaymakam Cemal Şahin, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar, Türk bayrakları eşliğinde yürüdü.

Şahin, ilçede yaklaşık bir yıl önce "Serik yürüyor" hareketi başlattıklarını, Gençlik ve Spor Bakanlığının bu yılı "Hareketlilik Yılı" ilan etmesiyle yürüyüş programını genişlettiklerini belirtti.

Hareketli yaşam bilincini daha geniş kitlelere yaymak istediklerini aktaran Şahin, şunları söyledi:

"Her ay farklı noktalarda yürüyüş programları gerçekleştireceğiz. İlçemiz yürüyüş parkurları açısından oldukça zengin. Aspendos güzergahı olabilir, kır yürüyüşü olabilir. Turizm bölgesinde yapılacak yürüyüşler olabilir. Kıyı bandında Boğazkent'te, Belek'te yapacağımız yürüyüşler vardı. Bu şekilde önümüzdeki günlerde farklı güzergahlarda bu faaliyeti sürdürmeyi ve insanımızla hareketli yaşam felsefesini yerleştirmeyi amaç ediyoruz."

Kaynak: AA
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