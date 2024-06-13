Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya'daki Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemeleri Gönderdi - Son Dakika
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Amasya'daki Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemeleri Gönderdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen spor malzemeleri, Amasya'daki özel eğitim okullarına teslim edildi. Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törende öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla malzemeler dağıtıldı. Programda özel öğrenciler arasında futsal maçı yapıldı ve penaltı atışları gerçekleştirildi. Toplam değeri 1 milyon lira olan spor malzemeleri, 6 özel eğitim okulu yöneticisine teslim edildi.

13.06.2024 13:13
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Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen spor malzemeleri, Amasya'daki özel eğitim okullarına teslim edildi.

Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen törene Gençlik Spor İl Müdürü Haşim Murat Öztürk ile kentteki özel eğitim uygulama ve meslek okullarının öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Program öncesi özel öğrenciler, kendi aralarında futsal maçı yaptı, ardından penaltı kullandı.

Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Gençlik ve Spor Bakanlığının "2024 Hareketlilik Yılı" kapsamında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, "Özel çocuklarla futsal müsabakası düzenledik. Onlarla beraber eğleniyoruz. Sayın Bakanımızın göndermiş olduğu hediyelerimiz, malzemelerimiz var, onları da dağıtacağız." dedi.

Programa katılan beden eğitimi öğretmeni Gökhan Kaya da özel eğitim uygulama okullarına spor malzeme desteği verildiğini, program kapsamında öğrencilerin futsal oynamasını da sağladıklarını söyledi.

Programda daha sonra yaklaşık 1 milyon lira değerinde spor malzemesi, 6 özel eğitim okulu yöneticine teslim edildi.

Kaynak: AA

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