Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Federasyonları Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

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(ANKARA)- Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Spor Federasyonları Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Spor Federasyonları Yönetmeliği'nde, genel kurullarının toplanması, delegelerin belirlenmesi, divanın oluşturulması, delege listesine yapılacak itirazlar, yönetim, denetim ve disiplin kurulu aday listelerinin oluşturulması ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak ayni ve nakdi yardıma ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor.