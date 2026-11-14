Genel Sağlık-İş, ambulans sürücülerinin 60 gün ehliyetsiz bırakılmasına itiraz etti

(ANKARA)- Genel Sağlık-İş, 112 ambulans sürücülerinin görev sırasında karıştıkları trafik kazalarının ardından yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi için Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na başvurdu. Sendika, "Ambulans sürücülerimizin kaza tespit tutanaklarında otomatik ve peşin olarak kusurlu ilan edilmesine son verilmelidir" açıklamasını yaptı.

Genel Sağlık-İş, geçiş üstünlüğü hakkını kullanan 112 ambulans sürücülerinin kazalar sonrasında karşılaştıkları uygulamalara ilişkin Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

112 ekiplerinin saniyelerin hayati önem taşıdığı durumlarda insan hayatını kurtarmak için görev yaptığı vurgulanan açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nun 71. maddesi kapsamında görev halindeki ambulanslara tanınan muafiyetin, kaza sonrasında kolluk birimlerince göz ardı edildiği savunuldu. Açıklamada, ambulans sürücülerinin "kırmızı ışık ihlali" gerekçesiyle peşinen asli kusurlu kabul edilmesi ve sürücü belgelerinin 60 gün süreyle geri alınmasının hukuka aykırılık oluşturduğu ve acil sağlık hizmetlerinin işleyişini aksattığı belirtildi.

"KUSUR DEĞERLENDİRMESİNDE ÇOK YÖNLÜ İNCELEME YAPILMALI"

Kazalarda kusur belirlenirken ambulansın görev durumunun ve diğer sürücülerin yol verme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin değerlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ambulans sürücülerimizin kaza tespit tutanaklarında otomatik ve peşin olarak kusurlu ilan edilmesine son verilmelidir. Kusur değerlendirmesi yapılırken; ambulansın görev durumu, sesli ve ışıklı uyarı işaretlerinin faaliyeti, kavşak yaklaşım hızı, KGYS ve araç içi kamera kayıtları, GPS verileri ve en önemlisi diğer araç sürücülerinin geçiş üstünlüğü bulunan ambulansa yol verme yasal yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği çok yönlü incelenmelidir."

Açıklamada, vaka kaydının teknik nedenlerle çağrı sistemine geç düşmesi veya personelin yeni bir acil göreve intikali sırasında sistemsel aksaklık yaşanması halinde, görev durumunun anlık ve bağlayıcı biçimde teyit edilebileceği bir doğrulama altyapısının kurulması da talep edildi.

İKİ BAKANLIĞA GENELGE VE VERİ ENTEGRASYONU ÇAĞRISI

Sağlık çalışanlarının mevzuatın eksik veya yanlış yorumlanması nedeniyle mağdur edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Kamu görevi yürüten sağlık personeli, mevzuatın eksik veya yanlış yorumlanması sebebiyle haksız yere ehliyetsiz bırakılmamalı, Anayasa m. 129/5 ve 657 sayılı Kanun m. 13 güvencelerine aykırı şekilde rücu ve disiplin tehdidi altına itilmemelidir. İçişleri Bakanlığı'ndan kolluk uygulamalarında birliği sağlayacak bağlayıcı bir uygulama genelgesi, Sağlık Bakanlığı'ndan ise dijital vaka-trafik veri entegrasyonunun ivedilikle hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Genel Sağlık-İş, hayat kurtarmak için görev yapan sağlık çalışanlarının haklarını her platformda savunmayı sürdüreceğini bildirdi.