Genetik İncelemeler Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
Genetik İncelemeler Çalıştayı Yapıldı

09.04.2026 15:16
İstanbul Üniversitesi, genetik incelemelerin hukuki boyutlarını tartışmak için çalıştay düzenledi.

İstanbul Üniversitesi tarafından, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle yürütülen "İnsan Üzerindeki Genetik İncelemeler Konusunda Evrensel İnsan Hakları İlkeleri Doğrultusunda Bütünlükçü ve Tutarlı Bir Hukuk Politikasının Geliştirilmesi ve Türk Hukuku Bakımından Mevzuat Önerisi" projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen "İnsan Üzerinde Genetik İncelemeler Çalıştayı"na Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Gedikli, akademisyenler ve uzmanlar katıldı.

Adli Tıp Kurumu Başkanı Hızır Aslıyüksek, çalıştayda, insan üzerinde genetik incelemeler konusunun etik, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla tartışılmasının tıp ve hukuk camiasına önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

İnsan üzerinde genetik incelemeler konusunun, tıp, hukuk, etik, adli tıp ve adli bilimlerle doğrudan ilgili olduğunu dile getiren Aslıyüksek, "Adli kimliklendirme, ceza hukuku alanında suçluların tespiti, doğal afetlerde kimlik tespiti, soy bağının tespiti ve DNA veri tabanı gibi insan üzerinde genetik inceleme konuları sağlık ve hukuk sistemini doğrudan ilgilendirmektedir. Adli Tıp Kurumu olarak adli genetik incelemelerle ilgili bilimsel çalışma, tez ve projelere önem veriyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Adli Tıp Kurumunun merkez ve taşra teşkilatlarının bulunduğu 12 ilde son teknoloji cihazlara sahip biyoloji ihtisas dairelerinin yer aldığını belirten Aslıyüksek, "Bu ihtisas dairelerimizde adli genetik konusunda yetkin uzmanlarımız adli mercilere nitelikli adli bilirkişilik hizmeti sunmaktadır. Kurumumuz 2025 yılında 146 bin 594 DNA incelemesiyle adli vakaların çözümüne önemli katkılar sunmuştur." dedi.

Aslıyüksek, adli genetik çalışmalarında nitelikli insan kaynağı, bilimsel modelleme, teknolojik imkanlar, standart uygulamalar, güçlü mevzuat yapısı, etik ilkeler ve veri gizliliği konularının önemini vurguladı.

"Amacımız, bir kanun tasarısı oluşturmak"

Proje koordinatörü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şirin Aydıncık Midyat da projenin, Adli Tıp Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun danışmanlığında yürütüldüğünü söyledi.

Midyat, "Bu çalıştayda amacımız, insan üzerindeki genetik incelemeler konusunda mevzuattaki boşlukları tespit edip, bunları uzmanların da görüşleri ve yorumları doğrultusunda, Türk hukukuna, Türk kültürüne de uygun şekilde dolduracak bir kanun tasarısı oluşturmak." diye konuştu.

TÜBİTAK tarafından ARDEB 1001 Programı ile desteklenen ve İstanbul Üniversitesinin yürütücüsü olduğu AR-GE projesi kapsamında hayata geçirilen çalıştayda, genetik incelemelerin, suçların aydınlatılması, kimlik tespiti ve hastalıkların erken teşhisi gibi alanlardaki katkıları değerlendirilirken, elde edilen bulgular doğrultusunda mevzuatın geliştirilmesine yönelik öneriler de görüşüldü.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, Adli Tıp, Genetik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genetik İncelemeler Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika

