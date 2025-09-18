Gerasimov, Ukrayna Cephesini Ziyaret Etti

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ukrayna'daki savaşta görev alan Merkez Askeri Grubunu denetledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Gerasimov, Ukrayna cephesinde Krasnoarmeysk yönünde çatışmalarda yer alan Merkez Askeri Grubuna bağlı birliklerin yönetim merkezlerini ziyaret etti.

Birliklerin Ukrayna'daki savaşta görevlerini yerine getirmesi sürecini denetleyen Gerasimov'a, birlik komutanları cephedeki durum hakkında bilgi verdi.

Gerasimov, burada yaptığı konuşmada, Rus güçlerinin savaştaki faaliyetlerine dair bilgi vererek, "Birliklerimiz özel askeri bölgesinde tüm yönlerde ilerliyor. En şiddetli çatışmalar Krasnoarmeysk yönünde yaşanıyor." dedi.

Batı Askeri Grubu birliklerinin Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentinde ilerlediğini kaydeden Gerasimov, "Krasnolimansk yönünde de ilerleme var. Buradaki Kirovsk kenti kurtarılmak üzere. Birliklerimiz Yampol yerleşim birimine girdi ve çatışmaları sürdürüyor. Kirovsk'un kurtarılması tamamlanmak üzere." diye konuştu.

Güney Askeri Grubuna bağlı birliklerin de Donetsk bölgesindeki Seversk yerleşim yerinde ilerlediğini, Kostantinivka kenti yakınlarında çatışmaları sürdürdüğünü ve Pleşçeyevka yerleşim birimine girdiklerini aktaran Gerasimov, Doğu Askeri Grubu birliklerinin ise Dnepropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde ilerlediğini söyledi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, birlikleri Donetsk bölgesinin kontrol altına alınması sürecinde elde ettikleri "başarılardan" dolayı tebrik ederek, bazı talimatlar verdi.